Catalina Tejero, nombrada decana de IE School of Humanities

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalina Tejero ha sido nombrada decana de IE School of Humanities, según ha informado la institución académica, que destaca que la experiencia de Tejero, tanto en el ámbito académico como empresarial, "le permitirá impulsar la formación y la investigación con el objetivo de formar líderes en la intersección de las humanidades, el management y la tecnología, para dar respuesta a los desafíos complejos del mundo empresarial".

IE School of Humanities trabaja con el objetivo de profundizar en disciplinas humanísticas como la historia, el arte y la filosofía, que aportan las herramientas para desarrollar un pensamiento crítico y creativo ante los debates y desafíos sociales actuales.

El objetivo de la escuela es introducir la perspectiva humanística en todos los programas de IE University, así como impulsar un portfolio de programas especializados. Además, trabajará estrechamente con el IE Archaeology Center, el IE Language Center y la Cátedra UNESCO de Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, entre otros Centros y Cátedras.

Catalina Tejero está vinculada a IE University desde 2014. Hasta ahora ha ejercido como vicedecana y profesora de IE School of Humanities.

La nueva decana continuará el trabajo impulsado por el rector de IE University, Manuel Muñiz, que ha estado al frente de IE Arts and Humanities Division desde su creación hasta la puesta en marcha de la escuela.

"Desde hace cinco años Catalina ha trabajado sin descanso como vicedecana y ha impulsado iniciativas como la puesta en marcha del Bachelor in Humanities y el Dual Degree in Humanities and Business", ha señalado el presidente Ejecutivo de IE University, Santiago Íñiguez, quien ha agradecido a todas las personas que han hecho posible la creación de IE School of Humanities.

En este punto, ha destacado el "liderazgo e implicación en el proyecto" de Manuel Muñiz y el trabajo "clave" de la vicedecana académica de la escuela, María José Ferrari, en el diseño e implementación de la estrategia docente e investigadora.

"En un mundo enfrentado a desafíos y obstáculos sin precedentes, que derivan en gran medida del exponencial avance tecnológico, recurrimos a las humanidades para aportar conocimiento, creatividad y orientación", ha explicado Tejero.

La nueva decana ha agradecido la oportunidad de trabajar "en la consecución de este objetivo". "Gracias a los investigadores, a los profesores y a todos nuestros compañeros de viaje: vuestro compromiso y excelencia son claves para impulsar IE School of Humanities. Gracias a IE University por situarse siempre a la vanguardia de la educación y por fomentar una cultura en la que la innovación y la tradición se dan la mano", ha apuntado.

Catalina Tejero, asimismo, ha destacado su deseo de "fortalecer aún más la excelencia de IE University académica en los ámbitos humanísticos tradicionales, y asegurar que la generación de ideas y la enseñanza trasciendan los límites de las disciplinas académicas convencionales".

"Con nuestros métodos pedagógicos y nuestros enfoques multidisciplinares podemos brindar una experiencia educativa que permita a los alumnos sobresalir en un amplio conjunto de sectores y ramas del conocimiento. En la 4ª Revolución Industrial cada vez se demandan más profesionales que puedan demostrar una gran capacidad de pensamiento crítico y creativo", ha manifestado.

En la actualidad, Catalina Tejero desarrolla su investigación en el campo de la filantropía empresarial en el arte desde las perspectivas norteamericana y europea, dirigida a comprender cómo surge, cómo se articula y qué efectos tiene, un campo clave para garantizar la sostenibilidad de las instituciones culturales.

Es licenciada en Derecho (Juris Doctor), graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y cuenta con un MBA y un máster en Metodología de la Investigación de IE University, institución en la que está finalizando actualmente sus estudios de Doctorado. Tejero forma parte del Consejo Asesor de la fundación Ethosfera y del jurado de los Premios de Humanidades de IE Foundation.