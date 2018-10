CEAPA dice que prohibir los móviles en la escuela no es la solución porque no se puede "dar la espalada" a la tecnología

Publicado 25/09/2018 12:33:58 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) no es partidaria de prohibir el uso de teléfonos móviles en los centros escolares porque considera que "no es la solución" y no se puede "dar la espalda" a las nuevas tecnologías.

"Hay que adaptarse al siglo en el que vivimos", ha afirmado la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, en la rueda de prensa celebrada este martes en su sede de Madrid por el inicio del curso escolar. "Debemos educar a nuestros hijos e hijas para que hagan un uso responsable de las nuevas tecnologías", ha apostillado.

Para CEAPA, que agrupa a casi 12.000 asociaciones de padres y madres de alumnos de toda España, la solución al uso de 'smartphones' en colegios e institutos debería ser una decisión que tome la comunidad educativa de cada centro. "Nuestra solución iría encaminada a que sea el consejo escolar de cada centro el que, de manera consensuada, llegue a un acuerdo para delimitar o permitir los momentos y lugares en los que puede hacerse uso del móvil", ha planteado Cardenal.

El Gobierno español tiene previsto estudiar una regulación del uso de dispositivos móviles como los 'smartphones' en las aulas, como admitió el Ministerio de Educación y Formación Profesional a Europa Press a principios del mes de septiembre, siguiendo la estela de otros países como Francia, que este curso ha desterrado los móviles de los colegios.