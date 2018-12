Celaá asegura que "personas importantes" del PP "están muy de acuerdo" con su reforma de la ley educativa

Actualizado 11/12/2018 19:45:12 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que "personas importantes" del Partido Popular "están muy de acuerdo" con la reforma de la ley educativa que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, y que pretende derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 por el Partido Popular y también conocida como 'Ley Wert'.

Celaá ha respondido así en el Pleno de la Cámara Alta de este martes a la senadora del Partido Popular Ana María González, que ha preguntado a la ministra si considera compatible el Pacto de Estado social y político por la Educación con su anteproyecto de ley de reforma de la ley educativa, que ha calificado como "obsoleto, antiguo y peor" que la LOMCE.

Celaá ha replicado a la senadora del PP señalando que algunos "importantes" compañeros de partido opinan lo contrario. "Muchas personas con importantes responsabilidades en sus filas, responsabilidades de política autonómica, están muy de acuerdo con el proyecto planteado, porque en el sistema educativo nos conocemos todos", han sido las palabras de Celaá.

Antes, la ministra de Educación ha asegurado que su anteproyecto de ley, que pretende llevar al Congreso a principios de 2019, es "absolutamente" compatible con un Pacto de Estado por la educación. "El Pacto es mi horizonte y para eso trabajamos", ha dicho antes de reprochar al PP que rompiera el consenso en 2013 con la aprobación de la LOMCE, una ley de la que, según Celaá, han renegado incluso sus impulsores.

"Ustedes mismos han estado en contra de la LOMCE y no me sorprende, porque esa ley no se puede sustentar", ha proclamado Celaá señalando que la 'Ley Wert' "pone a los niños y jóvenes en distintas cubetas para que no puedan avanzar juntos" en el sistema educativo.

Por su parte, la senadora popular ha acusado al Gobierno de Sánchez de dar "un rotundo 'no es no' al Pacto" con la reforma que plantea de la ley educativa. "No es un paso atrás, es un salto al pasado y España necesita mirar al futuro", ha afirmado Ana María González, que considera el anteproyecto "una reforma política" que pretende "utilizar ideológicamente la educación".