Celaá propone a 30.000 empresas que participen en la actualización de la Formación Profesional

La ministra anuncia que ampliará la oferta formativa de FP Dual "en cuanto sea posible" con un Real Decreto

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha propuesto la firma de un protocolo de colaboración con la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), que integra a más de 30.000 empresas, el 85% pequeñas y medianas, y que representa el 20% del PIB nacional, para su incorporación al proceso de actualización de la Formación Profesional iniciado por el Gobierno.

"Hoy quiero proponerles consolidar una relación estrecha de colaboración entre nuestras dos instituciones que permita aunar nuestras fuerzas. Creo que juntos podemos iniciar un camino con frutos muy prometedores en nuestro reto por la Formación Profesional y la empleabilidad", ha anunciado Celaá este jueves en la inauguración de la tercera jornada de empleabilidad 'Hacia el futuro del empleo', organizada por la AECOC en Madrid.

La propuesta de la ministra alude Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre, que pretende "modernizar la FP adaptándola a las necesidades del sistema productivo y que cuenta con la participación de los interlocutores sociales, el sector empresarial y el tercer sector relacionado con estas enseñanzas", según el Ministerio.

Durante su intervención, Isabel Celaá ha defendido la apuesta por la FP Dual (modalidad que combina la formación teórico-práctica recibida en un centro educativo con la actividad en un centro de trabajo) a través de la ordenación de estas enseñanzas adaptadas a las características del tejido productivo español.

"Regularemos, en cuanto sea posible, la modalidad de FP Dual mediante un Real Decreto que promueva la ampliación de esta oferta formativa que actualmente no alcanza el 3% de la totalidad de la oferta de Formación Profesional", ha anunciado.

"La nueva ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional, que acometeremos próximamente, ampliará la duración de la formación en centros de trabajo de todos los ciclos formativos de FP, de modo que se impulsará, bajo cualquier modalidad, la presencia de la empresa en la formación de los futuros profesionales", ha explicado.

Celaá ha recordado que la matrícula en FP ha crecido un 77% en España desde antes de la crisis y que hoy los titulados en estas enseñanzas tienen casi cinco veces menor tasa de desempleo que la media del conjunto de los jóvenes.

"Desde el ministerio que dirijo me comprometo a que no quepa más la afirmación de que las empresas no encuentran los perfiles cualificados que necesitan. Para ello, la oferta de Formación Profesional incluirá, no solo nuevos títulos -hasta 80 en los próximos cuatro años-, sino formación "a la carta" para que las empresas cualifiquen y recualifiquen constantemente a sus trabajadores", ha añadido.

La ministra ha estado acompañada por el presidente de Bankia, Juan Ignacio Goirigolzarri, y el presidente de AECOC, Javier Campo. Además, el acto ha contado con la participación del ex asesor de política educativa del gobierno británico, Richard Gerver, entre otros.