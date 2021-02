Celaá recurre al articulado de la antigua LOE para argumentar que la LOMLOE garantiza la libertad educativa

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha recurrido este martes en el Pleno del Senado al articulado de la Ley Orgánica de Educación del 2006 (LOE) para argumentar que la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'), garantiza la libertad de educación.

La LOMLOE, que se aprobó el pasado 23 de diciembre, es un compendio de artículos de la LOE de 2006 y la LOMCE de 2013 (la 'Ley Wert'), añadiendo nuevos artículos y modificando otros, ya que esta nueva Ley impulsada por la ministra Celaá deroga la LOMCE (aunque en realidad la modifica), y ésta, a su vez, modificaba la LOE.

En la sesión de control de este martes de la Cámara Alta, el PP ha vuelto a sacar a debate la 'Ley Celaá', a la que se opone, con una pregunta de la senadora Salomé Pradas Ten dirigida a la ministra.

La senadora 'popular' quería saber si estaba garantizada la libertad educativa tras la aprobación de esta norma, un asunto que le ha bastado a Celaá para recordar que hoy es el "Día de la Marmota": "Usted insiste con la libertad educativa y yo insisto con la respuesta, está perfectamente anclada con el art 27.1 de la Constitución". Y es que no es la primera vez que sale a relucir el tema de la libertad educativa en el Parlamento.

"Usted puede ponerle el envoltorio que quiere a su Ley, pero no garantiza la libertad educativa y destruye la libre elección de centro", le ha recriminado la senadora a la ministra tras la escueta respuesta de ésta última.

Además, la 'popular' ha aprovechado su turno de réplica para afear a la titular de Educación y FP que la nueva Ley suprima el castellano como lengua vehicular en la educación, así como que se "atreve a ir contra la educación especial". "Para que haya libertad de educación, ha de haber oferta plural, y eso es lo que usted liquida con su Ley", le ha reprochado a Celaá.

Y ha concluido su intervención llamando a la ministra y al Gobierno "incoherentes" porque, a su juicio, van "en contra" de que los padres puedan seguir eligiendo la educación de sus hijos cuando ellos mismos lo han hecho. La senadora se refería, en este caso, a que la ministra decidiera llevar a sus hijas a un colegio concertado, cuando son a estos colegios a los que se está limitando su acción, provocando una merma en la libertad de elección de los padres de llevar a sus hijos a este tipo de centros, a juicio del PP.

A todo ello, Celaá ha contestado a la senadora: "Me he tomado la libertad de traerle la legislación consolidada publicada en el BOE del 30 de diciembre de 2020 para que, leyendo desde aquí, usted vea que la Ley defiende la libertad". Así, a continuación, la ministra ha procedido a leer hasta cuatro artículos de la Ley. Sin embargo, estos artículos no eran nuevos, sino que estos ya estaban plasmados en la LOE de 2006 y, en el caso de los modificados, apenas varían en su contenido.

El primero de ellos que ha mencionado ha sido el apartado q) del art. 1, relativo a los Principios, que dice que el sistema educativo español se inspira en "la libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales".

También ha procedido a leer el apartado 1 del art. 84, sobre la admisión de alumnos, que dice que "las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales". En este caso, lo que ha leído Celaá es el artículo modificado de la LOMLOE, aunque las diferencias con la Ley de 2006 son mínimas.

En tercer lugar, ha defendido el apartado 4 del art. 108, íntegro de la antigua LOE, sobre la clasificación de los centros, que establece que "la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados".

Y, finalmente, ha leído el apartado 2 del art. 109, que habla de la programación de la red de centros. "Las enseñanzas reguladas en esta Ley se programarán por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados", señala este punto la nueva Ley que, en realidad, modifica el contenido de la LOE aunque sin variar en grandes rasgos.

"Esta es la legislación que ha estado vigente a lo largo de nuestra historia y sigue", ha afirmado la ministra, recordando también que organismos como la OCDE, la UNESCO, la Comisión Europea y las Naciones Unidas han pedido a los gobiernos que impulsen una educación "inclusiva" y "de calidad". "Y en eso estamos", ha concluido.