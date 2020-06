Celaá señala que serán los centros educativos los que decidan cómo controlar las medidas sanitarias el próximo curso

Insiste en que la distancia legal de seguridad es de 1,5 metros: "No es un capricho"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos serán los que decidan cómo controlar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias dentro de los mismos, según ha advertido este martes la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Todos los centros tienen la posibilidad de ejercer, y ejercen, su autonomía, y en el ejercicio de su autonomía serán los centros educativos los que decidan qué persona llevará un poco más la responsabilidad sobre las medidas hiegiénico-sanitarias, el control de rebrotes o la ventilación de los centros", ha informado.

Además, tal y como ha avanzado, los responsables de los centros darán una formación preliminar tanto al claustro de profesores como a alumnos en relación con todas las medidas que han de ser observadas en el centro.

"Hemos tratado de garantizar un entorno escolar seguro donde se desarrolle el conocimiento pero con medidas sanitarias", ha defendido Celaá". Así, ha recordado el distanciamiento de 1,5 metros entre personas y la obligatoriedad de llevar mascarilla a partir de los 6 años si no se puede cumplir con este distanciamiento.

En este sentido, ha vuelto a descartar la posibilidad de reducir la distancia de seguridad de 1,5 metros en la 'vuelta al cole del próximo curso. "Es una decisión que ya fue adoptada sobre la base científica y que está publicada. Es legislación vigente. El Real-Decreto Ley establece la distancia de seguridad 1,5 metros. Por tanto, esto no es un capricho, no es una cuestión de vamos a decidir a ver si podemos aportar, no", ha enfatizado.

La ministra ha recalcado que el ministerio tiene la obligación de proteger al alumno, que es el destinatario final de toda la obra educativa, a los profesores y a las familias. "Nos hemos visto obligados a dictar unas medidas que son coynturales, temporales y que esperamos, por el bien de todos, terminar un curso 20/21 sin necesidad de aplicarlas porque haya desaparecido el virus, pero hoy por hoy tenemos 1,5 metros en el Real-Decreto Ley y, obviamente, las mascarillas dispuestas a partir de los 6 años, si no se observa esa distancia de seguridad", ha insistido.

En cualquier caso, también ha recordado que a modo de recomendaciones, se establecieron alternativas como grupos 'burbuja' recomendados por Sanidad para evitar la propagación del virus (grupos reducidos de contacto).