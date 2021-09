Cerf, Goleman, Álvarez-Pallete, Nadal, Kamen, Kopp y Heinonen estarán en enlightED 2021

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de enlightED 2021 contará con Vinton Cerf, considerado el padre de internet; Daniel Goleman, psicólogo, periodista y autor del best-seller Emotional Intelligence; el tenista Rafael Nadal; José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, entre sus participantes.

Junto a ellos también estarán Diego del Alcázar Benjumea, CEO y vicepresidente de IE University; María Brown, ministra de educación de Ecuador; Milton Ribeiro, ministro de educación de Brasil; Olli-Pekka Heinonen, exministro de educación de Finlandia y actual director general de la Organización de Bachillerato Internacional; Wendy Kopp, fundadora de Tech for All; y Dean Kamen, creador de Segway, iBOT y Fundador de FIRST.

Así lo han avanzado la Fundación Telefónica, IE University y South Summit, que vuelven a unirse en la cuarta edición de la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación. Los próximos días 19, 20 y 21 de octubre, enlightED Hybrid Edition 2021 reunirá a destacados expertos y pensadores nacionales e internacionales en un novedoso formato híbrido.

Los impulsores de este evento han destacado que esta nueva lista de expertos se une a otros nombres que ya habían confirmado su participación, como Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change y The Riverside School en India y finalista del Global Teacher Prize 2019; Hadi Partovi, fundador de Code.org; o Michelle Weise, autora de Long Life Learning y una de las integrantes de la lista Thinkers50 de 2021, entre otros.

enlightED Hybrid Edition 2021 reunirá durante sus tres jornadas a estos expertos y pensadores para reflexionar y compartir soluciones sobre tres de las grandes brechas que se han desarrollado por la pandemia del COVID19: el reto de estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas educativos; el desafío de resolver la falta de competencias en relación con las nuevas necesidades sociales; y en tercer lugar, cómo afrontar la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo. La inscripción es gratuita en enlightED.education

enlightED, la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, ha reunido desde su creación en 2018 a 470.000 espectadores únicos de 46 países y 300 ponentes internacionales.