Colegios Oficiales de Químicos piden mejorar la educación y suspender si es necesario: "Suspender no condena a nadie"

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España ha llamamiento a la acción para mejorar la educación científica en España y, entre otras cosas, propone fomentar la cultura del esfuerzo y la excelencia académica o erradicar la estigmatización del suspenso: "Suspender no condena a nadie".

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos, Ricardo Díaz, en representación de los trece Colegios que lo integran, ha expresado su "honda preocupación" ante los informes internacionales como TIMSS, PISA y OCDE, que revelan "un retroceso muy significativo" en los resultados de los estudiantes españoles.

En concreto, destaca que el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) sitúa a España a la cola de los países de la Unión Europea y de la OCDE en conocimiento de Matemáticas y Ciencias al inicio de la Educación Secundaria. Además, recalca que entre 2011 y 2023 la brecha de género en matemáticas se ha incrementado en España más de un 63%.

"Afortunadamente, los titulados españoles en Ciencias y Tecnología todavía gozan de gran prestigio, nacional e internacional, por su calidad y competencia profesional. Sin embargo, para mantener esa reputación es imperativo abordar las debilidades existentes en el sistema educativo preuniversitario y potenciar un mayor acceso a titulaciones STEM, como garantía de un futuro más prometedor en el desarrollo científico, tecnológico e industrial de nuestro país", defiende.

En este contexto, el Consejo propone fomentar el aprendizaje significativo, adoptando métodos pedagógicos que prioricen la comprensión de los conceptos científicos mediante la experimentación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sin olvidar el ejercicio de la memorización cuando sea necesaria, así como incentivar el trabajo constante y la dedicación como valores fundamentales del proceso formativo.

"Despreciar el mérito del esfuerzo e igualar a la baja a todos los estudiantes devalúan a la sociedad en su conjunto. Esto no implica descartar el aprendizaje lúdico, sino integrarlo como una herramienta complementaria que motive al estudio", advierte.

También apuesta por elevar los estándares académicos, implementando evaluaciones rigurosas y programas de refuerzo personalizados que garanticen un dominio sólido de los contenidos educativos, además de erradicar la estigmatización del suspenso.

"Suspender no condena a nadie ni es para siempre. Todo lo contrario, un suspenso implica que no se ha alcanzado el nivel adecuado y que es necesario esforzarse más para alcanzar el aprobado. De hecho, lo que condena a un alumno es aprobarlo careciendo de los suficientes conocimientos porque no alcanzará el nivel requerido en un mundo cada vez más competitivo", asegura el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos.

Igualmente, propone difundir la importancia social que poseen las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y facilitar el contacto de los jóvenes con profesionales del ámbito científico que contagien su vocación; invertir en la formación del profesorado; y acercar y establecer sinergias entre instituciones educativas, universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y sociedad civil para divulgar la cultura científica y generar el mejor ambiente para que surjan más vocaciones científicas en la juventud.

El Consejo General hace un llamamiento a todos los agentes sociales, a las instituciones educativas, académicas y culturales, así como a partidos políticos, comunidades autónomas, Ministerio de Educación y Presidencia del Gobierno, para trabajar juntos en la construcción de una educación de excelencia.

"La formación científica de nuestros jóvenes es la mejor inversión para garantizar una sociedad más desarrollada, próspera e innovadora", concluye el organismo.