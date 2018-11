El Congreso rechaza las propuestas de Ciudadanos para unificar el sistema educativo español

Publicado 13/11/2018 20:53:41 CET

PSOE, Unidos Podemos y nacionalistas critican las medidas 'naranjas' y le acusan de buscar la recentralización en esta materia

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha rechazado este martes una moción de Ciudadanos que reunía una docena de puntos en los que se reclamaba, entre otras medidas, unificar el currículum académico del sistema educativo español, así como las pruebas de acceso a los profesores o los exámenes para acceder a la universidad.

Los de Albert Rivera sólo han contado con el apoyo del PP, con quienes han transaccionado el texto votado en el Pleno. El resto de grupos presentes en la Cámara se han mostrado muy críticos con la iniciativa y han acusado a los 'naranjas' de buscar la recentralización de la Educación.

Durante el debate de la moción, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ha criticado las medidas para reformar la LOMCE que ha propuesto un Gobierno socialista que, a su juicio, "se cree que la educación es suya" y, por ello, no espera a las aportaciones del resto de partidos o a hablar con la comunidad educativa.

Martín ha criticado que Sánchez proponga obtener un título con un suspenso como medida contra el abandono escolar, que potencie los modelos plurilingües "dándole manga ancha a las comunidades autónomas" o aparcar el desarrollo de un estatuto docente dejando que las autonomías establezcan las horas lectivas.

A estas palabras, la portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, ha respondido calificando la iniciativa de Ciudadanos como "una mezcla inconexa" de puntos que "se resume en la recentralización", un sistema en el que, según ha indicado, no cree el PSOE. Los socialistas, según ha apuntado, están a favor de la riqueza del Estado autonómico y en la calidad que, en su opinión, ha aportado este sistema de autonomías al sistema educativo a lo largo de los años.

Para Unidos Podemos, tampoco es válida esta iniciativa, en tanto en cuanto se basa en la existencia de unas desigualdades territoriales que, para los 'morados' no existen, tal y como las expresa Ciudadanos. El diputado de En Comú, Joan Mena, ha reconocido que no hay igualdad en la educación española pero, a su juicio, no tiene que ver con los territorios, sino con el nivel socioeconómico y cultural de la población, tal y como, ha apuntado, también destaca la OCDE.

UN PROBLEMA DE FALTA DE ACUERDO EN EL CONGRESO

Similar ha sido el discurso de su homólogo de ERC, Joan Olòriz, quien ha visto en la moción de Ciudadanos un objetivo "político, más que educativo"; mientras que el portavoz de Educación del PNV, Joseba Agirretxea, ha propuesto a Martín que cambie la redacción de la moción para exigir la "autoadjudicación" por parte del Estado de las competencias educativas, "un único profesorado, una única lengua y una única inspección" para todo el país. "Son campeones del centralismo", ha declarado el diputado nacionalista.

"Cuanto odio", ha comenzado su intervención la portavoz de Compromís, Marta Sorlí, antes de acusar a Ciudadanos de querer "destruir" en lugar de "tender puentes" a través de la educación. También el representante del PDeCAT en esta materia, Sergi Miquel, ha acusado a los 'naranjas' de culpar a alumnos, profesores de los problemas del sistema educativo cuando, a su juicio, el problema está en el Congreso y los políticos que en 40 años no han podido llegar a un acuerdo en esta materia.

La diputada de Ciudadanos sólo ha encontrado comprensión en el PP. Su portavoz en este debate, Santiago Pérez López, ha hablado también de diferencias territoriales "grandes", de "brecha educativa territorial" y de la necesidad de revertir esta situación. En su discurso también ha criticado las propuestas de reforma del Gobierno socialistas a quien, a su juicio, le importan poco los valores basados en el trabajo y el esfuerzo.

Finalmente, Unión del Pueblo Navarro (UPN) se ha abstenido en la votación porque, según ha explicado su representante Carlos Salvador, no estaban de acuerdo con todos los puntos de la iniciativa ya que, algunos de ellos supondría ir en contra del modelo navarro que, según ha explicado, "supera con nota las evaluaciones más exigentes".