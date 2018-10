Cs registra en el Congreso su 'MIR docente': Examen nacional tras el Grado, máster y dos años de prácticas remuneradas

Actualizado 23/02/2018 14:53:08 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para establecer un nuevo sistema de acreditación docente --para maestros de Infantil y Primaria y profesores de Secundaria--, que denomina 'DIR' (Docente Interno Residente), y que consiste en un examen nacional tras finalizar el grado universitario, un máster o curso específico orientado al ámbito en el que van a ejercer la docencia y uno o dos años de prácticas tuteladas y remuneradas en centros de referencia.

Estas son las principales características de la propuesta de la formación naranja, muy similar a la que plantea la Conferencia de Decanos de Facultades de Educación, que cuenta, a su vez, con el visto bueno del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En total, supondría una formación de seis años de duración, que en el caso de los aspirantes a una plaza pública habría que añadir la fase de oposición.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Educación de Cs, Marta Martín, ha explicado que esta propuesta registrada para su debate en esta cámara, ha sido enviada a todos los grupos parlamentarios de la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación, que tiene previsto consensuar un nuevo sistema formación del profesorado en las próximas semanas.

"Para que luego diga el ministro que no proponemos nada. No paramos de hacerlo", ha apostillado Martín, que ha recordado que este 'MIR educativo' es uno de los compromisos del acuerdo de investidura entre Cs y el PP, y que tendría aprobarse en un plazo de seis meses, tal y como consta en el texto de la proposición no de ley.

Para Ciudadanos, no basta con el grado universitario para ser maestro o profesor en cualquier centro educativo, como ocurre hasta ahora. Su propuesta consiste en la selección de los graduados "con los mejores resultados académicos y actitudinales", mediante una prueba nacional para todos los aspirantes, a los que se ofrecerá el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de "varios cursos académicos" en centros de enseñanza y bajo la dirección y supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas que actuarían como tutores expertos o mentores.

Además, sostiene que estas prácticas serán "complementadas" con la formación pedagógica y teórica "adecuada", es decir, una curso específico o máster, para que los aspirantes a profesor puedan "afrontar las diversas problemáticas que pueden surgir en las aulas".

Tras este periodo, obtendrían la acreditación. A este sistema Ciudadanos pretende incluir a los psicólogos y psicopedagogos que quieran ejercer en centros educativos, es decir, que estos tendrán que pasar por las mismas fases que el resto de profesores y maestros.

Según ha indicado Martín, el objetivo de su grupo parlamentario es modificar también la formación inicial y establecer un 'número clausus' para el grado de Magisterio y adecuar así las plazas a la demanda del sector, y con unas pruebas específicas de acceso, además de la nota de la Selectividad o EBAU.