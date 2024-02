Daniel Traça, nuevo director general de Esade

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Esade ha anunciado el nombramiento de Daniel Traça como nuevo director general de Esade, en un mandato que se iniciará el próximo 1 de septiembre de 2024, una vez finalizado el de Xavier Mendoza, actualmente al frente de la institución académica.

Daniel Traça es doctor en Economía por la Universidad de Columbia (Nueva York) y licenciado en la misma materia por la Nova School of Business and Economics (Lisboa), donde ha sido decano desde 2015 hasta 2022 y actualmente profesor.

Sus dos mandatos al frente de la Nova SBE han estado marcados por la construcción del nuevo campus en Carcavelos, que hizo posible el crecimiento exponencial de alumnos, especialmente de estudiantes extranjeros que creció del 10% al 72%, y por un mayor reconocimiento y prestigio de la escuela, "mejorando notablemente su posición en los rankings más relevantes durante ese periodo", según ha informado Esade.

"La experiencia internacional de Traça, su conocimiento y su compromiso con el impacto que las instituciones académicas tienen en la transformación de la sociedad y de las organizaciones, impulsarán el propósito de Esade y la generación de futuros líderes reconocidos por su alta profesionalidad, un espíritu emprendedor y una gran calidad humana", ha señalado el presidente del patronato de Fundación Esade, Jaume Guardiola.

Traça se une a Esade con la misión de fortalecer el posicionamiento global de la institución que se distingue por la calidad de la experiencia educativa, basada en la sostenibilidad y el impacto social, el compromiso con la innovación, y la iniciativa emprendedora, y todo ello apoyado en una investigación rigurosa y relevante para la sociedad.

"Abordo mi nombramiento con la voluntad de trabajar con todos los miembros de la comunidad de Esade y con el objetivo de reforzar su legado y potenciar su reconocimiento por la excelencia académica, su apuesta por la innovación y su compromiso con el impacto social. Tres atributos intrínsecos a la evolución de Esade desde su fundación", subraya Traça.

Daniel Traça es profesor visitante en INSEAD, en Francia y Singapur, donde fue también profesor adjunto. Anteriormente, ocupó la Cátedra Marie et Alain Philippson de Gestión para Desarrollo Humano Sostenible en la Solvay Business School en Bruselas donde fue vicepresidente y director del programa MBA.

También ha sido profesor visitante en la KDI School of Management and Policy en Seúl, y en el Graduate Institute of International Economics, en Ginebra. Más allá de la academia, ha trabajado como consultor para el Banco Mundial y la Comisión Europea.

Su investigación se centra en la interfaz entre la estrategia empresarial y las políticas públicas, y ha publicado numerosos artículos en revistas académicas internacionales líderes en el campo de la globalización y el desarrollo económico.

Daniel Traça sucede en el mandato a Xavier Mendoza, director de Esade desde 2022, quien cuenta con una extensa vinculación a Esade a sus espaldas, desde el año 1982. Mendoza fue Decano de la Business School, durante el periodo 2000 a 2008 en el que la Business School integraba también la unidad de Executive Education, y posteriormente de 2008 a 2011, como Director General Asociado de la escuela.