Docentes piden paralizar la LOMLOE: "Ley precipitada, currículos sobrecargados y atenta contra la libertad de cátedra"

CSIF critica la implantación de la figura del Coordinador de Bienestar: "Es un despropósito"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que está recibiendo "centenares de quejas" de profesores de toda España que se están posicionado en contra de la LOMLOE, y piden su paralización, ante las "dudas que está generando la aplicación de los temarios y el sistema de evaluación al alumnado a lo largo del primer trimestre de este curso".

"La implementación de la ley está siendo precipitada y más compleja por la convivencia de dos leyes educativos", ha señalado este martes en rueda de prensa la secretaria de Negociación y Coordinación Autonómica del Sindicato, Isabel Madruga, en referencia a que la nueva ley de educación se ha implantado en los cursos impares mientras que en los cursos pares continúa la anterior norma.

Entre las quejas que ha recibido el sindicato por parte de los docentes, destacan que la ley se ha publicado "tarde"; que los nuevos currículos están "sobrecargados" y se les da mayor importancia a las competencias "en detrimento del temario"; o que "atenta contra la libertad de cátedra y de autonomía pedagógica de los centros", debido a que "impone un modelo pedagógico único, cerrado y obligatorio, basado exclusivamente en las situaciones de aprendizaje".

Los profesores también han mostrado su "preocupación por la política educativa, el enfriamiento partidista, la falta de recursos o las ratios"; y han advertido de que la agrupación de disciplinas "produce importantes lagunas de conocimiento con aprendizajes dispersos"; o que la "imposición" de los plazos está generando "tensiones" en los centros por la carga de trabajo burocrático".

En este contexto, la secretaria de Negociación y Coordinación Autonómica del Sindicato ha hecho mención también a los "problemas" con los nuevos libros de texto, que han "salido adelante con borradores de decretos", por lo que "se ha empezado a impartir docencia o sin libros de texto o con libros hechos sobre borradores".

Así, ha asegurado que ha docentes que "están manteniendo" lo anteriores libros de texto. "No han querido cambiarlos. Es un despropósito esta ley, se ha implantado con mucha precipitación, con una improvisación insostenible. No es de recibo que en muchas comunidades autónomas no esté publicada la norma referente a la evaluación", ha apostillado.

LA FIGURA DEL COORDINADOR DE BIENESTAR, UN "DESPROPÓSITO"

También ha hecho referencia a los problemas con la Figura del Coordinador de Bienestar, que ha entrado en vigor este curso en el marco del desarrollo de la LOMLOE. Precisamente, Madruga ha avisado de que estás nuevas funciones las están asumiendo los coordinadores de convivencia actuales: "Es un despropósito, vuelven a sumar tareas al profesorado que son impuestas".

En la misma línea, el presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, ha subrayado que esta nueva figura es "un engaño que la Administración hace a la sociedad" ya que, sin "ninguna" formación, preparación y "sin tiempo real", se "da una imagen de que se va a cuidar el bienestar mental y la violencia escolar".

El Coordinador de Bienestar, según ha añadido Gutiérrez, tiene que realizar un trabajo "sin ninguna formación", mientras que por parte de la Administración "se da una imagen de que se implanta algo para solucionar un problema". "La realidad es que no existe ninguna mejora. Tiene que haber especialistas, que existen y no se llevan a los centros".

"Todo lo demás es engañar a la sociedad con soluciones en los centros educativos que no son reales. Son barnices a un edificio que no cambian y se está cayendo a trozos", ha criticado el presidente de CSIF Educación.

Ante el "rechazo sin precedentes" que perciben a la LOMLOE, que ha entrado en vigor sin haber "consultado para nada" a los profesores, Gutiérrez ha indicado que, si no hay cambios, van a "continuar con las movilizaciones". "Y si no, convocaremos una huelga. La educación pública española está en un momento crítico. Todo lo que no sea arreglar el problema ahora será un problema mayor para el futuro", ha dicho.

El sindicato, ante esta situación, ha exigido al Ministerio de Educación y Formación Profesional una reunión "urgente y extraordinaria" para evaluar la aplicación de la normal, los problemas en su aplicación detectados por el profesorado y adoptar soluciones con el consenso de los representantes de los trabajadores.