EAE Business School crea el Work of the Future Centre para la empleabilidad sostenible en entornos inciertos y digitales

Eae Business School Crea El Work Of The Future Centre Para Estudiar y Potenciar La Empleabilidad Sostenible En Entornos Inciertos y Digitales

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

EAE Business School ha creado el Work of the Future Centre, un instituto de formación e investigación aplicada que estudia el impacto del actual y cambiante entorno socio-económico y potencia la empleabilidad sostenible en entornos frágiles, inciertos y digitales.

Según ha informado la institución, con el Work of the future Centre se crea un punto de encuentro para las empresas, instituciones y universidades, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de incentivar la reflexión y la investigación acerca del Trabajo del Futuro y el Futuro del Trabajo.

El mismo pivota sobre tres ejes, la formación, la investigación y la asesoría. A través del primero de ellos prepara a profesionales, desarrolla programas para equipos multidisciplinares de empresas y organismos internacionales, para afrontar el nuevo paradigma de la actualidad con formación continua, masters, programas in company y especializados, y preparación para certificaciones profesionales.

En lo que se refiere a la investigación, desde el centro se producen informes anuales gracias a la investigación colaborativa con instituciones, artículos de divulgación y la participación en congresos, entre ellos, el Informe EPyCE sobre las posiciones y competencias más demandadas, realizado junto con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos; el Barómetro DCH, junto con la Asociación Internacional de directivos de capital humano o el Informe de población Cualificada en España.

El Work of the Future Centre también acoge el Observatorio Sostenibilidad Empresarial EAE, que recientemente ha publicado el estudio 'Tendencias en RSC y Sostenibilidad en España y América Latina' junto con CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica).

La última publicación del Work of The Future Centre es el Libro Blanco de Reinvención profesional, que tiene como objetivo determinar cuáles son los factores de éxito para la reinvención profesional, a partir de casos reales de profesionales que han reorientado su carrera por sector, función, género, edad o discapacidad.

La asesoría es el último eje del centro y se basa en casos de éxito que ejemplifican reinvenciones de profesionales de compañías donde se potencia el talento senior, los empleos verdes, el emprendimiento, la transformación profesional constante y el empleo digital.

"El Work of the future Centre es la tangibilización del ímpetu de la escuela por ser el motor de la anticipación, el cambio y la adaptación en un contexto de incertidumbre y, en consecuencia, de nuevas oportunidades", ha señalado la directora de Carreras Profesionales y Talent for Impact de EAE Business School, Carmen Martos.