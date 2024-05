Expertos internacionales abordan el papel de la IA en la educación: "Cambiará la forma en la que enseñamos y aprendemos"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del encuentro internacional sobre educación, Global Education Forum (GEF), ha dado comienzo este miércoles en la Universidad Camilo José Cela (UCJC), donde se reunirán 185 ponentes en 36 paneles para debatir sobre el papel transformador de la inteligencia artificial en la educación y las posibilidades y desafíos de la IA en entornos educativos.

Bajo el título 'EducAItion. Shaping the future, keeping us human', la UCJC ha organizado un debate sobre la llegada de la inteligencia artificial al ámbito educativo hoy en su Campus de Castellana y mañana, día 9, en su Campus de Villafranca.

Durante la jornada han intervenido investigadores y profesores de universidades internacionales como Harvard, Stanford, MIT (Estados Unidos), Rotterdam (Países Bajos), Tecnológico de Monterrey (México), Ashesi (Ghana) o Western (Canadá), y de universidades nacionales como la Universidad Complutense, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III o la Universidad Camilo José Cela.

Además, también han participado expertos en inteligencia artificial y educación de instituciones como Microsoft, el Centro Nacional de Supercomputación, Design for Change, Telefónica, Vodafone, Ashoka, Wise - Qatar Foundation, Fundación CYD, Times Higher Education, Caixabank, Federation for European Education, Fundación Arrowsmith o Deloitte.

La presidenta de SEK Education Group, Nieves Segovia, ha inaugurado el GEF Madrid 2024: "Este es el momento que hemos esperado durante tantos años, el momento en el que ha surgido una nueva tecnología que cambiará la forma en la que enseñaremos y aprenderemos, que cambiará el rol del profesor y del estudiante". "Esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial tendrá un especial impacto en las aulas", ha dicho.

Segovia, además, ha planteado la cuestión de si la IA es la "mayor esperanza o la mayor amenaza". "O si nos va a hacer más humanos o nos puede llegar a deshumanizar. Estamos en un momento en el que "el ser humano tiene ante sí grandes oportunidades que hace tiempo eran imposibles y que ahora están al alcance de nuestra mano", ha aseverado.

Tras las palabras de la presidenta de SEK Education Group se han sucedido las sesiones en las que se ha debatido sobre la irrupción de la nueva era de la inteligencia artificial, su convivencia con el ser humano y sus aplicaciones en el campo de la educación.

En estas mesas redondas han tomado la palabra Alejandro Díaz Garreta, director del Global Education Forum; Carme Artigas, codirectora del AI Advisory Body de Naciones Unidas; Marc Rotenberg, presidente del Center for AI and Digital Policy; Charles Fadel, fundador y CEO del Center for Curriculum Redesign o George Siemens, científico principal de Human Systems, entre otros.

SER PROFESOR SERÁ LA PROFSIÓN MÁS IMPORTANTE DEL FUTURO

Carme Artigas ha pronosticado que "el papel de la educación será fundamental en esta nueva era tecnológica, porque la profesión del futuro es la de profesor". "Es la figura que será responsable de generar curiosidad, creatividad o generosidad en sus alumnos, en las nuevas generaciones de seres humanos", ha precisado.

Además, ha descrito cómo la inteligencia artificial va a tener un impacto sin precedentes en la productividad de la sociedad, "y por eso la Unión Europea ha decidido regular los riesgos que pueda suponer". "No puedes regular una tecnología, porque se puede usar muchas maneras distintas, pero se pueden regular y prevenir los malos usos que se le pueda dar. La transparencia es fundamental en lo que respecta a la inteligencia artificial", ha comentado.

Marc Rotenberg ha relatado las dificultades de trazar las "líneas rojas" en la legislación del uso de la IA: "En Estados Unidos, el presidente reunió a los mayores expertos en tecnología del país, y se decidió que es necesario proteger los derechos fundamentales y de autor", ha apuntado.

"Los científicos estadounidenses percibieron que estábamos construyendo una especie de Frankenstein con la inteligencia artificial, que no sabemos si podremos controlar, lo que implica un riesgo existencial para la humanidad y es necesario actuar urgentemente para garantizar nuestra seguridad y confianza en esta tecnología", ha señalado.

Por su parte, Charles Fadel ha advertido sobre la tendencia del cerebro humano a ser "lo más perezoso posible, las mayores veces posibles". "Esto tiene un efecto en los estudiantes y su posible uso de la IA para tomar atajos y pensar menos, en lugar de pensar más, durante su aprendizaje. Es un desafío enorme para los profesores porque siempre es más sencillo tomar el camino fácil", ha subrayado.

George Siemens ha desgranado una investigación que realizó recientemente sobre el impacto de las aplicaciones de la inteligencia artificial en colegios y universidades, y ha destacado los principales beneficios: "Aprendizaje personalizado, influencia positiva en el aprendizaje de los alumnos, reducción de los procesos de administración o mejor conocimiento de la profundidad del aprendizaje de los estudiantes".

Sin embargo, también ha señalado algunos de los principales desafíos que presenta el uso de la IA en la educación, como "falta de consideraciones éticas, menor desarrollo curricular o reducción del conocimiento técnico del profesorado sobre las materias".

Estas primeras sesiones dejaron muchas ideas sobre cómo debería ser el futuro de la universidad y el papel de la inteligencia artificial en él; la necesidad de nuevas formas de enseñar y aprender, con la IA como aliada en la educación de los estudiantes y en la evolución de los métodos de enseñanza de los profesores; la prevención en el uso indebido o poco ético de esta nueva tecnología en las aulas; o la necesidad de preservar el rol del profesor como mentor e instigador de la búsqueda del conocimiento y la curiosidad de los estudiantes.

La inteligencia artificial ha tenido un papel central en la propuesta y definición de los temas y ponentes que participan en el Global Education Forum Madrid 2024. La IA participa en todas las sesiones y mesas redondas del evento como ponente, con representación física a través de un holograma. Tiene aspecto de mujer y se le ha dado el nombre de Emily.

Esta IA es un copiloto entrenado y cerrado al que se ha alimentado durante un mes con cientos de informaciones, reseñas y artículos científicos, lo que permite obtener de ella conclusiones más sofisticadas y cualificadas, y a su vez más útiles, para agregar a su vez los saberes obtenidos del Global Education Forum.

Este copiloto o ecosistema "personalizado" de SEK Education Group es el primero de estas características que se ha creado en el ámbito educativo a nivel mundial. Como resultado del Global Education Forum, se pretende abrir y hacer accesible su uso a cualquier institución educativa que desee hacer uso de ella para incorporar a la inteligencia artificial como asistente y uso más eficiente del día a día de su centro u organización educativa.