Las familias de la concertada transmiten su "malestar" al PSOE por ser convocadas por separado y sin la ministra Celaá

Actualizado 31/01/2020 18:22:15 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), una de las mayoritarias en la escuela concertada, ha manifestado al PSOE su malestar después de que el partido haya invitado a esta organización, así como a las patronales Escuelas Católicas y CECE, a reuniones individuales y sin la ministra de Educación, Isabel Celaá, sólo unos días después de que Celaá recibiera en la sede del partido a otras organizaciones de la educación pública.

Según explican desde CONCAPA a Europa Press, así se lo han transmitido a la secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, después de que les emplazara al próximo martes a una reunión "individual" en Ferraz para informarles sobre la línea de trabajo del Gobierno en educación.

"De momento no vamos a confirmar nuestra asistencia, porque consideramos que nos tratan como si fuéramos de segunda o tercera", añaden desde CONCAPA, aludiendo a la ausencia de la ministra Celaá en estos encuentros del PSOE con organizaciones de la concertada. "Somos suficientes para que nos traten de otra manera", apostillan.

El lunes pasado, el PSOE invito a varias organizaciones más vinculadas a la escuela pública a una reunión conjunta presidida por Celaá. Entre ellas, los sindicatos UGT, CCOO, STEs, la organización de padres y madres CEAPA, las de estudiantes FAEST y CANAE, la federación de directores FEDADI, la asociación de inspectores ADIDE, la Fundación CIVES o la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE), entre otras.

En ese encuentro, Celaá comunicó su intención de llevar al Congreso "cuanto antes" el proyecto de reforma educativa para derogar la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el Partido Popular en 2013 y también conocida como 'Ley Wert'.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, defiende que el PSOE "siempre ha hecho las reuniones así", también que los primeros invitados a su sede fueran "organizaciones de izquierdas" o "afines y progresistas".

"Jamás ha habido una reunión mixta en el partido con representantes de la concertada y organizaciones de izquierdas, entiendo que las reuniones hay que hacerlas ordenadas, y no vamos a negarnos a reunirnos con absolutamente nadie", asegura Martínez Seijo, insistiendo en su propósito de reunirse "poco a poco" tanto con organizaciones de la concertada como con otros sindicatos que no fueron invitados el pasado lunes, aunque en estos encuentros no estará presente la ministra Celaá.