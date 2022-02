Fermín Bocos aúna viajes, humor y aventura en 'Zeus y familia': "Sin las humanidades, vamos a un suicido cultural"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Fermín Bocos acaba de publicar 'Zeus y familia' (Editorial Ariel), un libro que aúna viajes, humor y aventura, en el que refleja su amor y pasión por la historia, la filosofía y el arte. "Si desaperecen las humanidades, a medio plazo vamos a un suicidio cultural", alerta.

En una entrevista con Europa Press, el autor lamenta que los actuales planes de estudio estén "mutilados" ya que cada vez se arrincona más asignaturas como Historia, Lengua o Filosofía. Sin formación en estos campos, lamenta Bocos, "hay decenas de cuadros que no se sabrían interpretar".

A modo de ejemplo, se ha referido a la popularmente conocida como 'Los borrachos' de Velázquez que en realidad representa 'El triunfo de Baco'. "Sin ese conocimiento, uno ve un cuadro sin más", precisa Bocos.

"Salvo la jerga de internet, todo lo demás remite al mundo clásico. La mitad de las estrellas de las constelaciones tienen nombres clásicos, el vocabulario de la ciencia también, al final son la base de todo, la cultura no nació con Steve Jobs", ironiza el autor.

En cualquier caso, afirma que "la tecnolatría no es incompatible con la filosofía" y que ambas corrientes pueden convivir. Sin embargo, precisa: "Si no se tienen conocimientos de historia, no se saben interpretar las cosas". "Cuando la sociedad se tome la molestia de pensar, volveremos a los estudios clásicos", añade.

El mundo griego ya protagonizó otros dos libros de Bocos ('La venganza de Byron' y 'El informe San Marcos') que, en esta ocasión se decantó por hacer "un libro de aventuras alrededor de la familia olímpica, con tensiones, luchas de poder, orgías de sangre y códigos de conducta", una idea que tuvo sus orígenes "hace muchos años, en un viaje familiar".

"Tiene una historia familiar, nace del compromiso con mi hijo Álex ya que, cuando él tenía 10 años, fuímos a Ítaca, una isla muy pequeña para una leyenda tan grande", rememora. Así, recuerda que de camino a la Cueva de las Ninfas, en un día de niebla pues era primavera y, al igual que ocurre en un pasaje de 'La Odisea', de repente esta se disipó y pudieron vislumbrar su objetivo.

Esta anécdota dio pie para que Bocos contara a su hijo la historia de Ulises y posteriormente, fue recopilando más anécdotas del mundo clásico, repletas de "humor, aventuras, violencia, infidelidaes, incestos y poliamor porque en este último aspecto, Zeus era un crack" y que dan origen al libro que Bocos acaba de publicar.

"En resumen, es también un libro de viajes, de Troya a Ítaca, porque ir a Ítaca es una especie de peregrinación, equivalente a visitar La Meca o Jerusalén. También se recrean las ganas de viajar después de la pandemia", concluye el autor.

El libro se presentará al público el próximo 24 de febrero en el espacio Bertelsmann de Madrid.