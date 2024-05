FSIE critica la "falta de diálogo" de Educación para abordar la financiación de la concertada: "Hay un problema serio"

El secretario general del sindicato defiende los centros de educación especial: "No los consideramos para nada segregadores"



MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) ha criticado la "falta de diálogo" del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para abordar los problemas de los centros concertados.

"Tenemos a nivel nacional un serio problema con el Ministerio y es la falta de diálogo y de negociación que estamos teniendo con el Ministerio de Educación desde hace tiempo", ha lamentado el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), Jesús Pueyo, en una entrevista a Europa Press.

Por ello, el sindicato ha reclamado al Departamento que dirige Pilar Alegría que convoque la Mesa Sectorial de Educación. "Nos sorprende la actitud que está teniendo el Ministerio con respecto a nuestro sector porque si no tenemos ese foro de diálogo y de debate y de podernos sentar a poder hablar de los temas, pues evidentemente lo que está sucediendo es que no avanzamos en nada", ha advertido.

En este punto, Pueyo ha asegurado que continúan los problemas que había "hace cuatro o cinco años sin haber avanzado absolutamente nada". "Incluso se han generado algunos problemas más como, por ejemplo, que no tenemos publicados ni los módulos económicos del 2023 ni los del 2024 porque no va a haber Presupuestos Generales del Estado, pero no nos dicen cómo van a solucionar este problema", ha precisado.

"Mientras no estén publicados esos módulos nosotros tenemos muchos problemas, porque ahí están nuestros salarios, tanto de los docentes como del personal de Administración y Servicios, están los gastos de funcionamiento de los centros. Entonces ahora mismo llevamos dos años seguidos que a nivel económico el Ministerio no está dando respuesta a la necesidad que tenemos de conocer cuáles son esos módulos", ha manifestado.

En concreto, Pueyo ha recalcado que tienen problemas en la equiparación salarial de los profesionales de la enseñanza concertada con sus homólogos de la pública; o un problema "gravísimo" con la carga lectiva porque en la concertada es de 25 horas semanales mientras que en la pública en Secundaria "está entre las 18 y 21 horas semanales".

Para el secretario general de FSIE, eso es "una diferencia muy grande porque eso significa tener uno o dos grupos de alumnos más en la concertada que en la pública". "Eso es una sobrecarga de trabajo tremenda", ha alertado.

LA FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA "ES DEFICITARIA"

"No hay manera de sentar al Ministerio para que podamos empezar a hablar de esos dos temas, por ejemplo, que son fundamentales, que nos preocupa muchísimo", ha comentado Pueyo, destacando que la financiación de la enseñanza concertada "es deficitaria".

El sindicato, según ha explicado Pueyo, no quiere que el problema de financiación "se solucione autonomía por autonomía porque hay un módulo de concierto básico que es el que deben cumplir todas las comunidades autónomas" y lo fija el Ministerio de Educación. "Ese módulo es el que es deficitario desde siempre y que no ha ido incrementando conforme se han incrementado los costes, conforme se han ido incrementando los salarios", ha dicho.

Ante esta situación, FSIE reclama la equiparación salarial y de carga lectiva con el sector público, ya que ambos sistemas forman parte de la red pública, y la reforma de la profesión docente. En cuanto al personal de Administración y Servicios y Complementario, pide la inclusión en el pago delegado, así como una mayor facilidad en el acceso a la jubilación parcial.

En lo que respecta a la Educación Infantil, aboga por la extensión de la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años en todos los centros, públicos, concertados y privados, para garantizar un acceso equitativo y de calidad a la educación en esta etapa crucial del desarrollo.

"Nos parece que es importante que aquellas familias que libremente quieran elegir que sus hijos vayan o estén escolarizados en ese nivel, lo puedan hacer y de forma gratuita. Esa es nuestra petición y va a ser nuestra pelea y esperamos que poco a poco esto vaya extendiéndose y al final acabe siendo la Educación Infantil gratuita de 0-6 años", ha apuntado Pueyo.

CONTINUIDAD DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Respecto a la atención a los alumnos con discapacidad, el sindicato demanda a las administraciones públicas la concertación social con el sector y la continuidad de los centros de educación especial, "fundamentales para más de 39.000 estudiantes con necesidades específicas".

En este sentido, el secretario general de FSIE ha defendido la existencia de centros de educación especial específicos: "No los consideramos para nada segregadores. Vienen haciendo esta labor muchísimos años y la inclusión se puede conseguir tanto en un centro específico como en un centro ordinario".

"Los profesores de un centro ordinario no tienen por qué estar preparados para atender a alumnos con necesidades educativas especiales, cosa que sí que están los profesionales que trabajan en un centro de educación especial porque ha sido su carrera y es su profesión y su trabajo", ha explicado.

En referencia a la Figura del Coordinador de Bienestar y Protección que recoge la LOMLOE, Pueyo ha criticado que no tenga dotación económica, excepto en alguna comunidad autónoma.

"Cuando uno se pone a escribir una ley queda todo muy bonito en la normativa, pero la realidad es la que es, ha quedado muy bonito en el papel pero evidentemente es una figura que no está teniendo la repercusión que debería tener", ha aseverado.

Asimismo, el secretario general de FSIE ha incidido en que la única formación que han recibido los profesores para realizar las tareas de coordinador de bienestar ha sido "unas videoconferencias, formación online, deprisa y corriendo". "No se hizo bien", ha sentenciado.

"Los profesionales saben cuáles son las necesidades de sus alumnos y hacen un gran esfuerzo por cubrir todas estas carencias, pero claro, llega un momento que la gente está empezando a estar un poco cansada de que no se dote a los centros de los recursos necesarios para poder realmente atender al alumnado", ha concluido Pueyo.