FSIE defiende que los conciertos educativos son "uno de los mecanismos más transparentes de financiación pública"

Publicado 11/02/2019 18:08:59 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha defendido los conciertos educativos como "uno de los mecanismos más transparentes de financiación pública" al estar "sometidos a controles continuos", negando que la desgravación de las cuotas en los colegios concertados sean una "práctica generalizada".

"No es cierto que los padres desgraven lo que no deben y si alguien lo hace para eso está Hacienda, faltaría más. Que haya casos muy puntuales de personas que no hacen lo correcto, no implica que sea una práctica generalizada", apunta FSIE en un comunicado donde califica de "nuevo intento de desprestigiar al sector" la polémica generada la semana pasada tras las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El pasado 5 de febrero, Montero afirmó que aquellas familias que se hayan desgravado en el IRPF las cuotas satisfechas a los colegios concertados donde estudian sus hijos deberán devolverlo mediante una declaración complementaria porque no se trata de donativos con derecho a deducción, y añadió que esta ha sido siempre la interpretación de la Agencia Tributaria, por lo que no hay un "cambio de criterio" al respecto.

Ante esas declaraciones, FSIE proclama en un comunicado que "está perfectamente regulado lo que se puede desgravar y lo que no" y ha recordado que "el Ministerio de Hacienda ha indicado que son casos muy concretos, que no hay cambios en la normativa y que no hay previsión de modificar nada".

"Dejen de vernos como un enemigo al que hay que eliminar para controlar desde el Estado la educación", añade FSIE en el comunicado sin especificar a quién dirige su mensaje. "La enseñanza concertada no es un problema para el sistema educativo ni para la sociedad española sino una opción que demanda una parte muy importante de la misma y que ayuda a formar a cientos de miles de ciudadanos con una calidad contrastada", apunta también la federación.