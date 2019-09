La Fundación Areces cuestiona el concepto de 'nini' por ser un indicador "político", "artificial" y "despreciativo"

453117.1.644.368.20190918141311

El catedrático Julio Carabaña critica la mezcla de conceptos "dispares" y que incluya a jóvenes en paro que sí quieren trabajar

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El término 'nini', que agrupa a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, es un indicador "político" y "despreciativo" que incluye a aquellos que, si bien no tienen un empleo, lo están buscando. Así lo expone uno de los análisis incluidos en el informe 'Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2019', publicado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, y presentado este miércoles en Madrid.

En concreto, se trata de un texto del catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Julio Carabaña, que ha participado en la presentación del informe cuestionando este indicador por "perverso" porque mezcla en un "cóctel" dos conceptos "dispares" como no estar trabajando y no estar estudiando.

Este investigador expone que mientras España tiene una de las mayores tasas de escolarización de los países desarrollados, la del desempleo juvenil es de las más altas. Además, entre aquellos jóvenes que no trabajan los hay que no quieren hacerlo, los inactivos, y los parados, que sí buscan empleo. "La cuestión de los 'ninis se reduce a la cuestión del paro, no es un problema de educación, sino de economía", es la tesis de Carabaña.

En ese sentido, este catedrático, que es uno de los 14 expertos que participan en el informe, ha señalado que según los datos de Eurostat, el 12,4% de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años ni trabajan ni estudiaban el año pasado. Sin embargo, como señala Carabaña, la mayor parte de ellos eran parados que buscaban un trabajo, por lo que la tasa real de 'ninis' se reduciría a los inactivos, sólo un 5,2%.

Además, ha criticado Julio Carabaña, en el porcentaje de jóvenes inactivos se agrupan situaciones muy dispares, incluidos aquellos que realizan trabajos no reconocidos como labores en el hogar.

"Los inactivos no están apedreando perros, hacen cosas muy variadas. Hay enfermos, que están de viaje espiritual, que se dedican a profesiones como ser empresario musical o actor de guiñol, y los hay, sobre todo mujeres, que están trabajando en casa y no se registran en las estadísticas", ha explicado.

Para el catedrático, el concepto de 'nini' es "una creación de la Unión Europea para repartir los dineros", "tan artificial que ningún científico se lo toma en serio", ha asegurado. Además, la cuestiona desde un punto de vista moral y práctico, al señalar que "condena" a los jóvenes que, por distintas razones, deciden salir del "estudias o trabajas".

"Es moralista porque desprecia la voluntad de los jóvenes", ha añadido, señalando también que el indicador "legitima al Estado para corregir o salvar a los individuos de sus opciones 'equivocadas".

LA CIFRA MÁS BAJA DE 'NINIS' DESDE ANTES DE LA CRISIS

Según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE correspondiente al segundo trimestre del año, en España hay un total de 1.004.700 jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan, 51.700 menos que en el primer trimestre de 2019. Se trata de la cifra más baja desde el año 2005.

Por el contrario, en España hay 702.200 jóvenes entre 16 y 29 años que estudian y trabajan a la vez, según los datos facilitados por el INE.

La EPA también indica que el número de jóvenes en paro menores de 25 años se situaba en el segundo trimestre de 2019 en 506.700, 2.100 menos que en el primer trimestre del año, cuando el paro juvenil se situaba en el 34,9%.