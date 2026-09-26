El Gobierno defiende "una cultura de paz y diálogo" en colegios y quiere que se "repare el daño" de víctimas de bullying

Archivo - Contra el acoso escolar - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno apuesta por construir en los centros educativos "una cultura de la paz y del diálogo" y defiende que se "repare el daño" de las víctimas de acoso escolar.

Así lo ha manifestado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el Grupo Parlamentario Vox por las medidas concretas contempladas en el nuevo protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar para garantizar la protección efectiva del profesorado, ante situaciones de conflictividad en las aulas.

En este contexto, el Gobierno ha señalado que el borrador de protocolo marco presentado en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar "se basa en una estrategia preventiva consistente en construir en los centros educativo una cultura de la paz y del diálogo, a través de distintas estrategias".

Así, ha explicado que "se trata de entender la convivencia escolar de una forma distinta; no solo se corrigen las conductas contrarias a la convivencia, sino que se repara el daño, se reconstruyen vínculos".

Este documento de trabajo está siendo sometido al "conocimiento, discusión y enriquecimiento" por parte de los miembros de la comunidad educativa y de las propias administraciones competentes, según ha asegurado el Ejecutivo.