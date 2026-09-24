El Gobierno inicia los trámites para convocar el nuevo sexenio de transferencia para personal docente e investigador

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Jesús Hellín - Europa Press

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha iniciado los trámites para convocar el nuevo sexenio de transferencia para el personal docente e investigador, una medida destinada a incentivar la llegada de los avances científicos al tejido productivo y a la sociedad.

Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su discurso en el acto de apertura del curso académico de las universidades españolas, celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) bajo la presidencia del Rey Felipe VI.

"Ha venido para quedarse, para transformar el conocimiento en soluciones innovadoras para todo el mundo. Se trata de un nuevo incentivo para el profesorado docente e investigador complementario a los actuales sexenios de investigación", ha manifestado.

Morant ha explicado que esta convocatoria busca impulsar la innovación en España, un país que ocupa la novena posición mundial en publicaciones científicas pero que, según sus palabras, "sigue rezagado" en esta materia.

"Nuestra prioridad ahora es reconocer a aquellos profesores investigadores que, además de investigar y publicar, están logrando transferir conocimiento al tejido productivo, a las empresas, a las administraciones públicas y, en definitiva, a la sociedad", ha detallado.

La titular de Universidades ha advertido sobre el crecimiento del sector privado en la educación superior durante la última década, periodo en el que las matriculaciones en campus privados han aumentado un 128% frente al incremento del 3% registrado en las instituciones públicas.

Asimismo, ha recordado que no se crea una universidad pública en España desde 1998, mientras que en ese mismo periodo se han constituido 35 centros de carácter privado.

Morant ha defendido el papel de la universidad pública como garante de la igualdad de oportunidades, al advertir de que, cuando los jóvenes excelentes deben recurrir a la privada por falta de plazas públicas, se deja "de hablar de mérito" y se habla "de cuenta corriente". A este respecto, ha remarcado que "no existe la meritocracia ni existe la cultura del esfuerzo" si no se garantiza la igualdad de oportunidades.

Para hacer frente a esta situación, la ministra ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo central con el refuerzo del sistema público a través de inversiones en becas y el despliegue del programa 'María Goyri' para la financiación directa de 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor.

Asimismo, ha avanzado que el Ministerio dará "un paso más" junto a la CRUE y la comunidad estudiantil para "asegurar la máxima excelencia académica" en cada una de las titulaciones que se imparten en España.

Por último, Morant ha recurrido al concepto filosófico de la 'solastalgia' --el dolor por la pérdida o deterioro del entorno que nos rodea-- para instar a la comunidad universitaria a no resignarse ante el retroceso de los valores democráticos y a defender en las aulas "el análisis y el rigor frente a la desinformación; las alianzas frente al aislamiento y la convivencia frente a los discursos de odio".