Gobierno y sus socios rechazan en el Congreso la iniciativa contra el decreto catalán que suprime el 25% del castellano

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que conforman el Gobierno --PSOE y Unidas Podemos-- y sus socios en el Congreso han avanzado este martes su rechazo a una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja que insta al Ejecutivo a recurrir el decreto de la Generalitat de Cataluña que suprime la obligación de impartir un 25% de clases en castellano.

La iniciativa popular, que será rechazada, insta al Gobierno a recurrir el decreto catalán que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de las lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.

"Una democracia madura como la nuestra no puede permanecer impasible ante el atropello de los derechos lingüísticos de los alumnos", ha señalado la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Sandra Moneo durante su defensa de la propuesta este martes en el pleno del Congreso.

El Grupo Parlamentario Popular había autoenmendado su iniciativa con el objetivo de pedir al Ejecutivo que recurra y deje en suspenso el decreto de la Generalitat. Concretamente, el texto presentado por el PP pide que se requiera a la Generalitat el cumplimiento, en sus términos, de la sentencia del TSJC, firme desde el 20 de enero de 2022, y de la doctrina constitucional, que dispone que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares.

Además, el documento registrado por los populares reclama que se recurran cada una de las disposiciones que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia.

Durante su intervención en el pleno del Congreso, Moneo ha resaltado la importancia de que el Gobierno "actúe y lo haga ya": "Podía haber impugnado el derecho y no lo ha hecho, podría haber defendido a las familias y las ha abandonado. Hemos asistido a un 'no sabe no contesta'".

En su opinión, la consejería de Educación de Cataluña "no actuaría con tanta impunidad si no tuviera el beneplácito del Gobierno". En este punto, la diputada popular ha asegurado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, "no ha sido capaz de articular ni una sola actuación dirigida al cumplimiento de la ley, ni tampoco ha informado de las instrucciones que ha dado a la alta inspección educativa".

No obstante, Moneo ha subrayado que el Gobierno "todavía está en plazo" para impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley aprobado por la Generalitat "y lograr su suspensión". "Solo el Gobierno puede hacerlo. Nadie está por encima de la ley", ha sentenciado.

EL PSOE PIDE AL PP DEJAR LAS INICIATIVAS "OPORTUNISTAS"

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Marc Lamuà ha pedido al PP que se deje de "PNL oportunistas": "Lo que se debe hacer es cumplir la ley, hacer que un sistema que de manera fehaciente ha funcionado hasta hoy siga funcionando".

"A este PP le interesa el catalán y el castellano lo que a Feijóo el gallego desde hace un par de meses, nada de nada. Quizás venga un poco de más lejos, el Consejo de Europa tuvo que hacer un informe ante la baja protección del gallego que hacían sus gobiernos. Si no le importaba su lengua cómo le van a importar las otras lenguas de España", ha apostillado.

Para el diputado socialista, los del PP "buscan esa crispación, esos votos manchados de odio que les auparon una vez al poder y que ahora esperan recuperar con una guerra de lengua". Por ello, ha insistido en que esta PNL "no es más que otro peldaño en sus intentos de degradación institucional, de su público ejercicio de deslealtad institucional y de país dentro y fuera de España".

"Se acuerdan de lo que no hicieron en el Gobierno cuando se van al banquillo, al de la oposición me refiero, que con ustedes y banquillos siempre tiene uno que matizarlo", ha ironizado Lamuà.

VOX PIDE APLICAR EL ARTÍCULO 155 EN CATALUÑA

En el turno de la defensa de las enmiendas presentadas, una por parte de Vox y otra de Ciudadanos, la diputada del Grupo Parlamentario Vox Georgina Trías ha resaltado que "ley y orden es lo que hace falta en Cataluña" y ha apostado por "recuperar" la comunidad autónoma a través de la aplicación del artículo 155 y "reconducir la situación en favor del interés general de la nación".

"¿Cómo es posible que un gobierno se niegue a acatar una sentencia de los tribunales y no ocurra nada? Y el Gobierno de la nación no hace nada. Señorías del Gobierno, dimitan y dejen que nosotros llevemos a cabo ese cambio real que España necesita", ha comentado Trías.

Previamente, el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Guillermo Díaz ha advertido de que "la asfixia lingüística es un hecho que atosiga a la población en Cataluña". "Para plantar cara al nacionalismo hay que tener claros principios y no sé si el PP tiene algunas cosas claras", ha dicho.

Durante el turno de fijación de posiciones, el diputado del Grupo Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia En Común Joan Mena ha cargado contra el PP: "El alumnado catalán a ustedes les interesa bien poquito, ustedes no aman a este país, no aman la diversidad de este país tan rico. No quieren a su país porque persiguen judicialmente un modelo que se ha demostrado útil, porque estigmatizan un modelo que ha garantizado la doble competencia lingüística".

INDEPENDENTISTAS DEFIENDEN EL SISTEMA EDUCATIVO CATALÁN

En representación de los partidos independentistas, Mariona Illamola, de Jxat-Junts, ha afirmado que el sistema educativo catalán "funciona perfectamente", por lo que ha pedido que "no lo toquen"; y Sergi Miquel i Valentí ha criticado la "españolidad frágil" del PP y Cs, al tiempo que ha asegurado que el castellano "no está en riesgo ni en Cataluña ni en ningún otro territorio del Estado".

En la misma línea, Montserrat Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano, ha pedido buscar en la Constitución dónde se impone el 25% del castellano. "Debe estar muy escondido porque ni el propio Tribunal Constitucional ha sido capaz de encontrarlo. ¿Desde cuándo los criterios educativos los fijan los jueces y no educadores?", se ha preguntado.

El diputado del BNG Néstor Rego también se ha posicionado en contra de la iniciativa presentada por el GPP: "Estamos en contra de la imposición lingüística porque llevamos más de 500 años padeciéndola. En Galicia está prohibido por decreto dar aulas de matemáticas, física y química o biología en gallego y eso es imposición".

Asimismo, el diputado de EAJ-PNV Joseba Andoni Agirretxea ha señalado que se "aburre con esta monserga" que tienen cada quince días en el Congreso; y Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha acusado al PP de tener una "interpretación supremacista" en su iniciativa al creer que "una lengua es mucho más valiosa que otra".

En su intervención, el diputado de CUP-PR Albert Botrán ha advertido de que "nada" de lo que dice el PP sobre lengua en Cataluña "es verdad", por lo que ha pedido a los populares que "dejen de mentir sobre lengua catalana y saquen sus sucias manos de ella".

Por último, el diputado por Navarra Sergio Sayas ha destacado que el PSOE "se parece cada día más al independentismo": "Se han sometido tanto al independentismo que han acabado absolutamente mimetizados con el independentismo, ya solo existe el PSOE radical".