Cómo hacer un uso responsable de los grupos de WhatsApp de padres y madres

Actualizado 05/10/2018 12:45:11 CET

MADRID, 5 Oct. (EDIZIONES)

Los grupos de WhatsApp de padres y madres para hablar sobre el día a día de los niños en el colegio son cada vez son más comunes y se trata de un nuevo canal de comunicación que, aunque puede ser "muy útil", ha traído consigo un aumento de las denuncias por insultos o difamaciones a profesores y alumnos, tal y como ha advertido hace unos días el sindicato de profesores ANPE.

El sindicato señala que este tipo de grupos se han convertido "en la vía más rápida para criticar el docente" y en lugar de "difusión y publicidad de injurias o calumnias" por lo que piden que estos grupos se utilicen para intercambiar información sobre actividades del centro y "nunca para criticar o insultar".

La Fiscalía General del Estado también ha asegurado que cada vez son más frecuentes los chats en esta aplicación de mensajería donde los padres "faltan el respeto al profesorado, a compañeros y a la comunidad educativa" y ha recordado la importancia de la prevención y la educación en el uso de las nuevas tecnologías que "no debe restringirse a los menores, sino también a los padres".

Por esta razón, el sindicato ANPE ha elaborado un decálogo para educar a padres y madres a 'chatear' de manera responsable en este tipo de grupos:

1. NADA DE DIFAMAR: no utilices el grupo para criticar, insultar o difamar a los docentes, a otros padres o a alumnos.

2. NO SEAS CÓMPLICE: si ves que alguien del grupo se comporta de manera inadecuada, no seas cómplice y corta esa actitud.

3. CONSULTA ANTES: no todos los padres quieren participar en este tipo de grupos, por eso antes de agregar a uno, pregúntale si quiere unirse.

4. LAS DUDAS, A LOS PROFESORES: el grupo puede servir para debatir asuntos del colegio, pero si tienes quejas o sugerencias, dirígete directemente a los docentes y no intentes solucionarlo en el grupo.

5. UTILIZA LOS CANALES OFICIALES: si quieres hablar con el centro educativo, hazlo directamente por los medios que ofrezca el colegio o instituto; el grupo no es un lugar donde hacer peticiones.

6. LOS PROBLEMAS DE TODOS: en el grupo participan padres de muchos alumnos por tanto, trata temas que afecten a todos y no incluyas cuestiones que afecten a uno solo.

7. CUIDADO CON LAS IMÁGENES: intenta aportar información relevante y evita difundir vídeos o fotos en las que aparezcan profesores, padres, madres o alumnos.

8. NO COMPARES: cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje diferente así que no compares la actividad de tu hijo/a con la de otros compañeros, ya que puedes causar malestar a otros padres.

9. QUE EL GRUPO NO TE CONVIERTA EN LA AGENDA DE TU HIJO/A: no uses el grupo para controlar los deberes de tu hijo/a y convertirte en su agenda.

10. RESPETA Y AYUDA: el grupo está para utilizarlo de manera positiva, por lo que hay que tratar a los demás con respeto y estar dispuesto a ayudar.