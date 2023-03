IE Business School, mejor escuela de negocios del mundo en el Ranking Online MBA 2023 de Financial Times

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

IE Business School es la mejor escuela de negocios del mundo según el Ranking Online MBA 2023 que publica este lunes el diario británico Financial Times.

La institución educativa ha informado en un comunicado que trabaja cada día para "promover el cambio positivo a través de la educación, la innovación y la investigación", y ha recordado que cuenta con más de 20 años de experiencia en formación online y está considerada una de las universidades "más innovadoras del mundo".

El Global Online MBA refuerza la capacidad de liderazgo y acelera cada año la carrera profesional de alumnos de más de 30 países en un entorno de aprendizaje "flexible, personalizado y altamente interactivo". Los alumnos pueden participar en el programa 100% online o asistir a periodos presenciales en el campus de IE University en Madrid, y pueden cursar el programa en 17, 24 o 30 meses.

"Este ranking refleja el liderazgo de IE University, una institución pionera en Europa con más de 20 años de experiencia en formación online, que trabaja cada día para impulsar el cambio positivo a través de la educación, la investigación y la innovación. Ocupamos la primera posición del ranking y somos también los primeros del mundo en diversidad de nuestro claustro, nuestros alumnos y nuestro Consejo Asesor", ha señalado el decano de Programas de IE Business School en IE University, Norman Kurtis.

Además, ha agregado que sus alumnos "disfrutan de un ecosistema único con 140 nacionalidades en el campus y cuentan con las herramientas tecnológicas más avanzadas". "Aprenden y practican en un entorno seguro en el que desarrollan sus capacidades y afrontan desafíos empresariales bajo presión en equipos diversos", ha señalado.

El Online MBA Ranking de Financial Times destaca el compromiso de IE Business School con la sostenibilidad. La institución es la primera del mundo en las categorías de ESG y NetZero Teaching, y en Carbon Footprint.

En esta línea, IE University ha sido reconocida recientemente como una de las primeras universidades 'carbon neutral' de Europa. El Global Online MBA también lidera el ranking en la categoría de Diversidad de alumnos, profesores y Consejo Internacional.

IE Business School desarrolla experiencias transformados de formación con el objetivo de que los alumnos alcancen su 'Next Best You', su mejor versión, y cumplan sus objetivos de desarrollo profesional como ciudadanos responsables, líderes con un perfil global, transformador y con propósito centrado en tres pilares estratégicos: 'Your Career', 'Your Purpose'; y 'Your Impact'.