IE Business School se posiciona en el 'top 10 mundial' del Ranking de QS

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE Business School se sitúa en el 'Top 10 mundial' del Ranking de QS con sus programas 'International MBA', 'Master in Management' y 'Master in Finance', que han sido reconocidos entre los mejores programas a nivel internacional en la clasificación británica.

En concreto, International MBA de IE Business School ocupa la séptima posición mundial y tercera europea en el 'QS World University Ranking', en la categoría de programas MBA Full-Time. El International MBA es un programa inmersivo de un año de duración con alumnos procedentes de 70 países y destaca en el ranking británico en las áreas de Entrepreneurship y Alumni Outcomes, en las que se sitúa como la mejor institución académica de Europa y la 3ª del mundo.

A su vez, el ranking anual de QS sitúa el 'Master in Management' de IE Business School en la quinta posición mundial y el 'Master in Finance' en la undécima global.

El Ranking de programas MBA de QS evalúa el desempeño de las escuelas de negocios en cinco áreas: Empleabilidad, Retorno de la Inversión, Diversidad de Claustro y Alumnado, Alumni Outcomes y Liderazgo en la Generación de Conocimiento

Por otro lado, IE Business School ha dado la bienvenida este curso académico a Lee Newman como nuevo decano de la institución. En este sentido, Newman ha asegurado que impulsará un enfoque innovador de la educación con una experiencia educativa de máximo nivel y enfocada en la carrera de los alumnos.

Lee Newman, que ocupó la posición de Decano de IE School of Human Sciences and Technology desde 2010, cuenta con un PhD interdisciplinar por la University of Michigan sobre inteligencia artificial y neurociencia cognitiva. Además, es MBA y Master in Technology & Policy por MIT, y Bachelor in Engineering por Brown University.

IE University inaugurará oficialmente el próximo 19 de octubre 'IE Tower', su nueva sede vertical, tecnológica y sostenible en el norte de Madrid, para reforzar la posición de Madrid como hub mundial de educación, que se suma a las sedes actuales de la institución en el distrito financiero de Madrid y en el campus histórico de Segovia, en el Convento de Santa Cruz la Real, del siglo XIII.

A nivel académico, IE University ha impulsado un modelo de 'Liquid Learning' con el objetivo de transformar la experiencia educativa de los alumnos de grado, postgrado y executive education. Con esta nueva metodología, los alumnos podrán asistir a clase de manera presencial remota a través de las pantallas instaladas en las aulas de manera simultánea.