IESE, ESADE, IE y EADA, entre las 20 mejores escuelas del mundo en formación para directivos, según Financial Times

IESE (2º), ESADE Business School (2º), IE (10º) y EADA (16º) se sitúan entre las 20 mejores escuelas de negocio del mundo en formación abierta para directivos, según el ranking 'Executive Education 2024' de Financial Times.

El ranking de Financial Times está liderado por HEC Paris y el top 10 lo completan London Business School (2º), Fundaçao Dom Cabral de Brasil (5º), Edhec Business School de Francia, Reino Unido y Singapore (5º), University of Oxford: Saïd de Reino Unido (7º), Insead de Francia y Singapore (8º), IMD de Suiza y Singapore (9º) y SDA Bocconi School of Management de Italia (10º).

"Año tras año, nos consolidamos como referente del mundo en formación de directivos, gracias a la calidad y excelencia de nuestros programas ejecutivos, orientados hacia la transformación y el impacto social", ha señalado el director de Esade Executive Education, Josep Franch.

En este sentido, ha defendido la formación "centrada en valores como el liderazgo responsable y el buen gobierno corporativo". "Principios que se ponen de manifiesto en nuestros programas Liderazgo e innovación social o Liderazgo sostenible, además de los específicos para mujeres directivas, como Promociona o Progresa", ha asegurado.

"Nuestros programas, además, persiguen de forma constante la innovación tecnológica y la sostenibilidad en el ámbito de la empresa, todo ello poniendo siempre el foco estratégico en el contexto geopolítico actual, clave también en nuestros Program for Management Development - PMD y en Advanced Management Program - AMP, donde formamos a los directivos para una visión global capaz de anticiparse a las futuras tendencias del mercado internacional", ha añadido Franch.

Financial Times, que, para la elaboración de este ranking tiene en cuenta la opinión de los participantes (80%) y diferentes atributos de los programas (20%), también ha querido destacar de Esade Executive Education la diversidad de género en sus aulas, atributo en el que sus programas abiertos para directivos (Open) se han situado como los #5 mejores del mundo.

Por otro lado, en el ranking de programas a medida para empresa (Custom), Financial Times también ha situado entre las mejores escuelas de negocio del mundo a IESE Business School (2º), Esade (12º), EADA (46º), Deusto (50º), UP F Barcelona School of Management (75º)

"La posición obtenida en Financial Times de los programas a medida de Esade Executive Education supone un importante reconocimiento a nuestra labor de acompañamiento a las organizaciones en todos sus procesos, especialmente en materia de integración tecnológica y digital", explica Josep Franch, para quien "la actividad formativa del nuevo campus de Esade en Madrid contribuirá a la transformación tanto de las empresas de la región como a la de aquellas nacionales e internacionales que tienen su sede en la capital".

Por su parte, el director general de EADA Business School, Jordi Díaz, ha destacado que, en un contexto global "tan competitivo", mantenerse en una posición "tan privilegiada" y atraer a tantos participantes de todo el mundo refleja la estrategia de la escuela de negocios "por la excelencia internacional".