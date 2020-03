JxCat pide la baja extraordinaria para los padres afectados por el cierre de colegios por el coronavirus

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) - Junts per Catalunya (JxCat) ha reclamado este jueves en el Congreso la baja extraordinaria para aquellos padres, madres o tutores que tengan a menores a su cargo en casa como consecuencia del cierre de colegios que se ha decretado en varias comunidades autónomas como medida de prevención contra el coronavirus.La formación independentista ha registrado una proposición no de ley, que ha recogido Europa Press, en la que explica que esta baja que proponen se aplicaría a un sólo progenitor por hogar y se extendería durante todo el período de cierre obligatorio de las escuelas, Además, indica que sería "asimilable" a las bajas por maternidad o paternidad. Eso quiere decir, según señala el texto, que la prestación cubriría el 100% del sueldo de los afectados íntegramente a cargo de la Seguridad Social.JxCat considera que la situación que estos días están viviendo algunas familias es "delicada", ya que muchos progenitores tienen que conciliar esta situación con el teletrabajo que también se ha facilitado a los trabajadores como medida de prevención del coronavirus. El objetivo de esta propuesta, informa el partido, es que uno de los dos progenitories o tutores de estos menores se puedan acoger a una baja laboral para cuidar de los niños durante el periodo en el que tengan que permanecer en casa.No es la única iniciativa que JxCat ha registrado en el Congreso este jueves relacionada con la epidemia. La formación ha pedido también al Gobierno, a través de otra proposición no de ley, un crédito extraordinario para contratar a personal médico y adquirir más instrumental sanitario para combatir el brote, así como para reducir tensiones en el Sistema Nacional de Salud. Su portavoz parlamentaria, Laura Borràs, ha denunciado que es necesario "más personal y más recursos" para que se dé "una respuesta adecuada" en un caso de epidemia como la que está viviendo el país.