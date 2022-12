La Ley de Universidades saldrá adelante en el Congreso pero sin los apoyos de PP, Vox, Cs, Junts, Bildu, BNG o CUP

Subirats defiende que la LOSU "era totalmente necesaria" y el PP advierte de que es "una ley antisistema universitario"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) saldrá adelante en la Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, aunque los diputados del Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts, EH Bildu, BNG o CUP han avanzado durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja que no la apoyarán. La votación del texto y las enmiendas tendrá lugar este jueves.

Durante su intervención, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha defendido que la nueva Ley Universitaria "era totalmente necesaria" y "absolutamente imprescindible", mientras que el Partido Popular ha advertido de que se trata de "una ley antisistema universitario".

"Era totalmente necesaria, la anterior ley tiene más de 21 años en vigor y se hizo en un momento en el que aún estaban por desplegar las competencias de las comunidades autónomas y eran inimaginable los cambios tecnológicos necesarios", ha señalado este miércoles Subirats durante su intervención en el debate de la nueva norma en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El responsable de Universidades ha hecho hincapié en que, para hacer esta reforma, ha llevado a cabo una "amplísima consulta" de todos los sectores: "Hemos hecho con muchas reuniones y jornadas de reflexión y debate. Es un proceso de dialogo intenso de construcción de consenso para que la ley pueda contribuir a cómo el sistema universitario encara los próximos 20 años".

La nueva ley, que pasará a su tramitación en el Senado, reconoce, según ha explicado Subirats, la "diversidad y pluralidad" del sistema universitario e incorpora elementos nuevos como el proceso de europeización del sistema universitario.

Asimismo, la nueva normal marca el horizonte del 1 por ciento del Producto Interior Bruto destinado al sistema universitario para 2030; "elimina la precariedad" reduciendo la temporalidad del 40% al 8%; o plantea el responder al envejecimiento de plantillas "incentivando programas de estabilización y promoción"

El ministro también ha destacado que "democratiza" el acceso a la universidad estableciendo un programa de becas como derecho subjetivo vinculado a la situación socioeconómica de las personas solicitantes; y que refuerza la conexión de la Universidad con la sociedad a través de diversos mecanismos.

La LOSU, según ha añadido Subirats, "garantiza" los estándares de calidad del sistema universitario "con requisitos de calidad muy significativos". El ministro ha concluido su intervención agradeciendo "a todo el mundo el esfuerzo para llegar a este punto" para aprobar la ley.

EL PP CRITICA QUE ES "LA LEY ANTISISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL"

Uno de los partidos que ha rechazado la nueva Ley de Universidades ha sido el Partido Popular, que considera que "es la ley de ERC". Así, la diputada María Jesús Moro ha advertido de que "es una ley antisistema universitario español": "Estoy triste, es una pena".

"Los universitarios no somos perfectos, la universidades españolas no son perfectas, pero son mucho mejores de lo que se escucha. No es posible admitir la desconfianza en las universidades, hay que apoyarles y esta ley tendría que haber apoyado a nuestros jóvenes que acaban de acceder a un contrato predoctoral", ha criticado Moro, al tiempo que ha alertado de que en el texto de la ley "ha desaparecido el concepto de nación, el concepto de país, así como la acreditación estatal del Estado".

Otra de las nuevas medidas negativas para el PP que incluye la LOSU es que el rector deja de ser la máxima autoridad académica. "¿Entonces qué es el rector? ¿Queremos una Universidad al servicio de alguna comunidad autónoma y el resto del sistema qué?", se ha preguntado la diputada popular, quien ha asegurado que la nueva norma "sale sin consenso y eso no es bueno para la Universidad".

EL PSOE CARGA CONTRA LA "DESIGUALDAD" DEL MODELO EDUCATIVO DEL PP

Tras la intervención de la diputada del PP, el diputado del PSOE Roberto García Moris ha recalcado que lo común del modelo educativo de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo "es la desigualdad". "La universidad pública nunca ha sido una prioridad de sus políticas. A pesar de ustedes, miramos al futuro", ha comentado.

"Los socialistas podemos salir y poner a cualquiera de nuestros gobierno autonómicos como buen ejemplo de política universitaria, ustedes no pueden", ha manifestado García Moris, quien ha incidido en que la LOSU "es una ley muy necesaria, que lucha claramente contra la precariedad y reconoce y potencia la diversidad de todas las universidades".

En la misa línea, el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello ha señalado que en el PP "está el doctor Jekyll con ademanes de moderación", mientras que "por la tarde, una llamada de Ayuso y aparece Mr Hyde que impide llegar a acuerdos".

"Uno de los objetivos de quienes con descaro mantiene secuestrado el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial es evitar que desde las Cortes se puedan aprobar leyes que aumenten los derechos", ha sentenciado Pisarello, que ha cargado también contra Vox por defender "cosas más propias de una ley de cuarteles que de una ley de universidades".

VOX: "QUIEREN ASEGURARSE UNA FÁBRICA DE ACTIVISTAS PERFECTA"

Desde Vox, el diputado Joaquín Robles ha asegurado que esta ley convierte la Universidad "en un instrumento más para la implantación de una ideología" y ha apuntado que esta norma "no garantiza el derecho a la educación". "Cuando los estudiantes convoquen una huelga, ¿Tendrán el derecho los estudiantes que quieran ir a clase a poder entrar? Porque lo que se desprende de la ley parece que no. Quieren asegurarse una fábrica de activistas perfecta", ha apostillado.

Para la diputada de ERC Marta Rosique, su formación ha conseguido que esta ley "suponga una mejora respecto a la ley anterior", ya que promueve "una Universidad pública de calidad, democrática y accesible", además de reconocer el derecho a la huelga del estudiantado o impulsar la investigación y la transferencia en las diferentes lenguas del país. "Vamos a estar alertas de que esta ley vaya acompañada por un aumento sustancial de la financiación por parte del Estado", ha precisado.

No obstante, la diputada de Junts Mariona Illamola ha avanzado que no pueden votar a favor del texto ya que "los avances no son suficientes"; el diputado de CUP Albert Botrán ha indicado que votarán que no a la ley; y el del PdeCAT Sergi Miquel i Valentí ha resaltado que intentarán "mejorarla en las últimas horas" y tendrán la mano "para valorar cuestiones que quedan por resolver" tras la votación.

Aunque la LOSU "no es la ley del sistema universitario vasco", la diputada de EAJ-PNV Josune Gorospe ha adelantado que votarán a favor de ella ya que "ofrece avances muy significativos". "Nuestra petición era que fuera una ley general que permitiera dar cauce el desarrollo normativo de los distintos universitarios que existen", ha recordado.

Para el diputado López Bas de Cs, que no apoyará la nueva norma, la Universidad española "no merece ser un juguete utilizado con fines políticos y partidistas". "La Universidad vuelve a ser manipulada desde la política. Eso es un fracaso si voluntariamente no se ha querido hacer la mejor ley posible", ha lamentado.

Tampoco apoyará la ley el BNG ya que, según ha comentado el diputado Rego Candamil, "no solo es insuficiente sino que es inadecuada en algunos aspectos"; ni EH Bildu ya que se trata de una ley "poco ambiciosa" que "no mejora el sistema universitario todo lo que podría", por lo que es "una oportunidad perdida".

Por último, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria José María Mazón ha afirmado que con las enmiendas incluidas durante la tramitación parlamentaria el proyecto "ha cambiado poco y a peor" ya que aparecen "concesiones a algún partido", algo que no parece nada nuevo".