Más de 40 universidades internacionales se reúnen esta semana en Sudáfrica para analizar el futuro de la educación

IE University y University of Cape Town organizan esta semana en Sudáfrica la 13ª edición de Reinventing Higher Education (RHE) - IE UNIVERSITY

IE University y University of Cape Town organizan esta semana en Sudáfrica la 13ª edición de Reinventing Higher Education (RHE), evento anual en el que expertos procedentes de todo el mundo analizan los retos de la diversidad, la inclusión y la accesibilidad en el sector educativo, así como la necesidad de reforzar las relaciones Norte-Sur y promover un liderazgo responsable en el contexto geopolítico actual.

Esta edición, impulsada por la Fundación IE, reúne esta semana en Sudáfrica a presidentes, rectores y fundadores de universidades internacionales para compartir su visión para reimaginar el futuro de la educación desde una perspectiva global, según ha informado la institución académica.

Bajo el epígrafe 'New Humans, New Society, new Higher Education', la conferencia promoverá el debate sobre la movilidad internacional de alumnos y profesores, las relaciones Sur-Norte, nuevas metodologías y las oportunidades de la visión Ubuntu en la educación superior.

"La educación superior está experimentando una revolución copernicana fascinante y desafiante. En el centro de esta transformación se encuentran los nuevos desarrollos de la Inteligencia Artificial y la Realidad Aumentada, junto con la configuración multipolar del mundo", ha explicado el presidente Ejecutivo de IE University, Santiago Iñiguez de Onzoño.

Por su parte, la Acting Vice Chancellor y Vicerrectora Adjunta de Investigacion e Internacionalización de UCT, Sue Harrison ha comentado que las nuevas tecnologías están cambiando las vidas "a una velocidad vertiginosa que no hará más que aumentar".

"Esto puede beneficiar a distintos estratos sociales que representan a unos pocos. En educación superior, garantizar la accesibilidad, así como que la formación y la investigación brinden beneficios de amplio alcance, es fundamental para combatir la desigualdad", ha dicho Harrison.

El evento está co-presidido por Santiago Iñiguez de Onzoño y Sue Harrison. Entre los panelistas y asistentes figuran expertos de la Universidad Americana de Beirut, Líbano; Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos; Universidad Ashesi, Ghana; Universidad Nacional de Australia; Universidad de Bristol, Reino Unido; Universidad de Ciudad del Cabo Sudáfrica; Universidad del Pacto de Nigeria; Universidad de Dar es Salaam, Tanzania; Firstrand Group, Sudáfrica; Universidad de Ghana; Universidad de Ibadán, Nigeria; IE Universidad, España; Imperial College de Londres, Reino Unido; King's College de Londres, Reino Unido; Universidad Luiss, Italia; Universidad Mahidol, Tailandia; Universidad de Miami, Estados Unidos; Proyecto Minerva, Estados Unidos; Universidad de Montreal, Canadá; Universidad del Noroeste, Estados Unidos; Universidad de Pretoria, Sudáfrica; Ruhr-Universitat Bochum, Alemania; Universidad de Ruanda; Universidad de Administración de Singapur; y el Tec de Monterrey, México.

Desde 2010, la conferencia RHE ha brindado una plataforma para que líderes educativos, alumnos y responsables del mundo empresarial analicen los retos de la educación superior. En 2022, expertos de 25 países asistieron al evento 'Global Engagement: Towards Responsive and Innovative Universities' coorganizado por IE University y Luiss University en Roma.

"Desde su inicio, la conferencia RHE ha servido como un punto de reflexión anual que promueve el debate con los distintos stakeholders académicos sobre el futuro de las Universidades, retos en investigación, formación y gobernanza", ha señalado el Director de la Conferencia y Director General de la Fundación IE en IE University, Geoffroy Gerard.