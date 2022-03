Más de 7.100 niños ucranianos refugiados han sido escolarizados ya en España, la mayoría en Primaria

Vista general de la Conferencia Sectorial de Educación, en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional, este miércoles 30 de marzo de 2022 - Jesús Hellín - Europa Press

El Ministerio prevé crear material educativo en ambos idiomas y acoger ucranianas docentes para facilitar la integración de niños

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Más de 7.100 niños ucranianos huidos de la invasión rusa han sido ya escolarizados en España y la mayoría son de Educación Primaria, según ha informado este miércoles el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en rueda de prensa.

Tiana ha comparecido pasadas las 19.30 horas tras reunirse la Conferencia Sectorial de Educación, en la que el Gobierno se ha reunido con los consejeros autonómicos del ámbito educativo para abordar la situación y las necesidades específicas de los menores ucranianos escolarizados en España. La ministra no ha podido estar presente en la reunión, que ha durado algo más de las 3 horas, porque comparecía por la tarde en el Pleno del Congreso.

Según ha recordado Tiana, aproximadamente un 39% de la población refugiada ucraniana que está llegando a España son menores de 18 años, un número que ha calificado de "importante". De los alumnos hasta ahora ya escolarizados, un 23% están en Educación Infantil, un 50% en Primaria, un 25% en Secundaria y únicamente un 2% en educación postobligatoria. Las comunidades donde más se concentran son: Comunidad Valenciana, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Andalucía.

La distribución de los menores en los centros educativos se está produciendo con "normalidad", ha indicado Tiana, que no obstante, ha precisado que hay "situaciones puntuales de concentración en algunos lugares", obligando así a tomar medidas "excepcionales", como es el caso de Torrevieja (Alicante), donde hay una población ucraniana ya de por sí "muy grande" y, por tanto, son 300 los niños escolarizados en este municipio, o en poblaciones de Lleida, Castellón o Málaga. En todos estos sitios se "están creando algunos problemas específicos", por lo que se han creado "aulas especiales".

PROCEDIMIENTO

Con respecto al procedimiento, el primer paso es la homologación de sus estudios. Por ejemplo, habrá que certificar que los niños han superado la etapa de Primaria en su país para que puedan matricularse en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el próximo curso.

Respecto a los protocolos de escolarización de personas migrantes, estos ya están establecidos y estructurados. En el caso de los menores procedentes de Ucrania, el problema radica en el elevado número de niños y sus dificultades emocionales como consecuencia del trauma vivido.

Según el procedimiento, cuando los menores llegan a España se les integra en aulas de niños de su misma edad. A continuación, se les realiza una prueba de castellano para determinar si es necesario un apoyo extra o un aula de inmersión. En paralelo, se evalúa su nivel educativo, para establecer en su caso los refuerzos de profesorado necesarios. A partir de ahí, se va trabajando con los menores en su integración en el aula.

PREVISIÓN: UNOS 20.000 NIÑOS A CORTO PLAZO

El secretario de Estado no se ha aventurado a dar una previsión sobre cuántos niños ucranianos podrían ser escolarizados en España: No sabemos qué previsiones tendremos porque no sabemos cómo evolucionará la guerra", ha reconocido.

Si bien, hace unas pocas semanas, el Gobierno estimaba la escolarización en unos 100.000 menores, precisando siempre que esta cifra podría ser mayor o menor dependiendo de cuánto se prolongue el conflicto bélico. Sin embargo, este mismo miércoles el Ministerio ha rebajado esta estimación a unos 20.000 menores.

En cualquier caso, Tiana ha subrayado que "el sistema educativo español ha dado muestras de fortaleza en muchas ocasiones" en lo relativo a acogida de migrantes y extranjeros, destacando la primera década de este siglo y, de manera más reciente, durante la pandemia.

FINANCIACIÓN EUROPEA

Para dar respuesta a esta emergencia, Tiana ha informado de la creación de un grupo de trabajo el pasado miércoles, en la Comisión General de Educación, que ejercerá como órgano de coordinación de todo el proceso de escolarización de estos niños refugiados, a raíz del grupo de trabajo creado en el seno de la UE entre los ministros de Educación europeos.

Con respecto a la financiación de todo este proceso, Tiana ha subrayado que la Comisión Europea ha adoptado una propuesta denominada CARE que flexibiliza la normativa y permitirá utilizar fondos de cohesión no utilizados del sexenio 2014-2020 así como los remanentes de los fondos de REACT-UE y de Erasmus+.

Este esfuerzo presupuestario irá encaminado a la contratación de profesorado para atender las necesidades del idioma, dado que los menores pueden llegar desde Ucrania sin hablar castellano o con un conocimiento bajo del mismo; atención psicológica; apoyo educativo; orientadores, auxiliares que les presten apoyo mientras adquieren competencias en castellano, etc.

Asimismo, y para facilitar la integración de estos niños en el sistema educativo español, el Ministerio prevé crear materiales educativos en ambos idiomas, así como acoger docentes refugiados ucranianos para prestar apoyo en los centros escolares, ya que, según ha explicado Tiana, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detectado entre los refugiados llegados a España un "número significativo de docentes, generalmente de mujeres". "Podrán colaborar en algunas de las tareas que vamos a desarrollar", ha añadido.

Igualmente, desde el Ministerio ya se está tramitando una convocatoria de plazas de auxiliares de conversación en ucraniano, en línea con lo que se viene haciendo en España con los estudiantes universitarios extranjeros que vienen a trabajar a España para enseñar Inglés u otros idiomas en los centros educativos españoles.

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS

Por otro lado, y de cara a facilitar la integración de los ucranianos en etapas postobligatorias y en el mercado laboral, se están poniendo en marcha medidas de coordinación para agilizar el procedimiento de homologación de títulos universitarios y la acreditación de competencias profesionales.

En este sentido, Tiana ha anunciado que aquellos que no cuenten con documentos "fehacientes" que acrediten una titulación, se podrá iniciar dicho procedimiento mediante una "declaración responsable" para, más tarde, ir aportando documentación. Igualmente, no tendrán que abonar de manera inmediata el pago de las tasas correspondientes, sino que podrán hacerlo al final.