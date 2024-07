Morant se compromete a combatir la Ley de Universidades madrileña: "Es un ataque a la universidad pública"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (c), y el director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Javier Aramayona (i), durante su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (c), y el director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Javier Aramayona (i), durante su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha comprometido este miércoles a combatir la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que "es un ataque a la universidad pública".

"En definitiva, me parece que es un ataque a la universidad pública que, desde luego, el ministerio estaremos muy atentos y que contestaremos y que combatiremos porque hay una responsabilidad competencial por parte de la comunidad autónoma de financiar de manera adecuada a la universidad pública. Lo contrario, obedece a un modelo social e ideológico que creo que es un plan trazado de ahogo a las universidades públicas", ha indicado la ministra en el Instituto de Ciencias Matemáticas.

En este sentido, la ministra ha apuntado que, a pesar de no tener información del contenido de esta ley de manera oficial, sí que ha podido conocer "algo" de la misma. Así, ha añadido que hay "varias cosas" que le "preocupan" que salgan adelante. "Una de ellas el hecho de que la falta de respeto a la autonomía universitaria. Básicamente, lo que se pretende desde las universidades, en definitiva, si me permiten la expresión, politizar una institución pública que tiene una de las bases de su trabajo social, la autonomía universitaria. Por tanto, me parece preocupante", ha recalcado.

Igualmente, ha expuesto que le parece también "preocupante" que esta ley pretende "impedir o censurar" la protesta en la universidad por parte de los estudiantes, que ha agregado que está reconocido en la Constitución. "Este país es un país democrático que, por supuesto, tiene que respetar la protesta también en las universidades y me parece que es una reacción a las protestas de los estudiantes que han estado defendiendo la paz y, por tanto, no me parece adecuado hablar de que la respuesta a esta petición por parte de los estudiantes tenga que ser amordazarlos en la universidad", ha subrayado.

LA COMUNIDAD DE MADRID, LA QUE "PEOR" FINANCIA A LAS UNIVERSIDADES

Por otro lado, Morant también ha explicado que la ley madrileña pretende "condicionar" la financiación de las universidades públicas madrileñas a la captación de recursos privados por parte de estas. En este punto, la ministra ha acusado a la Comunidad de Madrid de ser la que "peor" financia a las universidades públicas. "Si ya lo hace poco, si ahora para el futuro quiere condicionar esa financiación, me parece quizá lo más preocupante. Porque no hay mejor manera de matar a la universidad pública que precisamente ahogarla financiera y económicamente y impedir que puedan hacer su trabajo", ha destacado.

Asimismo, ha indicado que las universidades son "un ascensor social importantísimo de garantía de oportunidades en una sociedad que lamentablemente no garantiza la igualdad". En este sentido ha asegurado que existe una desigualdad económica y que las administraciones públicas tienen la obligación de combatir. Además, ha apuntado que la ley madrileña también plantea el hecho de poder aumentar de nuevo las clases.

"Si se traduce en una ley lo que haremos será desde luego combatirlo y por parte del gobierno de España nosotros, justo lo contrario, vamos a acompañar cada vez más y mejor a las administraciones públicas y a las universidades, también a las universidades madrileñas", ha recalcado.

En cuanto al programa Erasmus Plus de este año, dotado con más de 322 millones de euros, Morant ha explicado que se trata de la "mayor" partida económica que se ha destinado a becas en España. "Lo que hemos hecho ha sido aumentar las cantidades que recibe el receptor de ayudas y también aumentar el número de receptores", ha asegurado para añadir que se va a alcanzar la cifra de 118.000 estudiantes y personal docente y de administración que van a poder hacer uso de este programa.

"Yo creo que todo el mundo tenemos cerca a alguien que ha sido beneficiado con este programa, con el programa Erasmus Plus, que supone una oportunidad maravillosa, un momento vital tan importante como el momento universitario, no solo de seguir aprendiendo, que puedes seguir aprendiendo aquí en tu casa, sino de conocer el mundo, de conocer otras personas, de conocer otras culturas y de saber que al final somos ciudadanos del mundo y que formamos parte de algo más grande que somos nosotros mismos", ha concluido.