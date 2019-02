El movimiento de estudiantes Fridays For Future contra el cambio climático llega este viernes a las puertas del Congreso

Actualizado 27/02/2019 18:36:12 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El movimiento internacional ecologista Fridays For Future llega este viernes 1 de marzo a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, con una concentración convocada por estudiantes, a las 12.30 horas en la escalinata de los leones, con la que reclamarán a la clase política "acción real" contra el cambio climático.

La iniciativa surge de una adolescente sueca de 16 años, Greta Thunberg, que el pasado verano empezó a manifestarse todos los viernes frente al Parlamento de Suecia. Su ejemplo ha prendido en países de toda Europa, como en Bélgica, donde el pasado 24 de enero se manifestaron más de 30.000 estudiantes.

"Simplemente somos un grupo de estudiantes que estamos pidiendo a los políticos que hagan algo, no somos una organización, somos un movimiento que nos sentamos en el Congreso los viernes, y no estamos afiliados a ninguna organización política ni de activismo", explica a Europa Press la estudiante Elena Rubiera, de 19 años, y una de las representantes de Fridays For Future en Madrid.

El movimiento Fridays For Future ha llegado a España disgregado, floreciendo por separado en diferentes ciudades. Primero en Girona, donde los estudiantes se concentran desde hace semanas en la universidad. El pasado viernes, un centenar de jóvenes se concentró en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Esta semana, es el turno de Madrid, donde se pretenden repetir cada viernes al mediodía las concentraciones frente al Congreso.

La convocatoria utilizar medios de difusión característicos de la generación 'millennial', como las redes sociales Twitter e Instagram, que llaman a participar en la 'sentada por el clima' del Congreso, de forma pacífica, para llamar la atención de la clase política. "Necesitamos que alguien nos escuche y se ocupe de arreglar esto antes de que sea demasiado tarde", explica Elena.

"El discurso tradicional contra el cambio climático está dirigido a la generación de nuestros padres --añade esta joven--. Es aquello de pensad en la tierra que vais a dejar a vuestros hijos. Pero ahora mismo la ONU ha dicho que si en 2030 no hemos tomado medidas serias vamos a tener una catástrofe climática que no vamos a poder impedir, y yo en 2030 tendré 30 años. No es la tierra de mis hijos, es la que voy a vivir yo".

HUELGA INTERNACIONAL EL 15 DE MARZO

Las movilizaciones del Friday For Future también han promovido la convocatoria de una huelga estudiantil internacional para el próximo 15 de marzo. En España, y agrupados en el colectivo Juventud por el Clima, los estudiantes han empezado a organizarse para extender la convocatoria.

"Nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro. Si los políticos no hacen nada, haremos que nos oigan. El coste de la pasividad es enorme. Hace falta cambios profundos en un modelo económico cuya principal víctima somos nosotros mismos", explican en el comunicado con el que se está difundiendo la jornada de huelga.

Por otra parte, el Sindicato de Estudiantes también se ha sumado a este llamamiento para vaciar las aulas contra el cambio climático y ha organizado concentraciones el 15 de marzo al mediodía en ciudades de todo el país.