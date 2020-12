ONG y entidades del ámbito educativo reclaman en el Senado una mayor participación estudiantil en la 'Ley Celaá'

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones como Save the Children, Unicef, Amnistía Internacional o Educo se han unido este martes con entidades educativas, como CANAE, CEAPA, CREUP o el Consejo de la Juventud de España para reclamar, a través de una carta entregada en el Senado, una mayor participación estudiantil en la tramitación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'Ley Celaá'.

Este texto ya ha pasado el primer examen de las Cortes, el pasado 19 de noviembre en el Congreso, y ahora continúa la segunda fase de su tramitación en la Cámara Alta.

Según explican estas entidades, la norma incluye "ciertos aspectos positivos como la recuperación de competencias del consejo escolar o la flexibilización de itinerarios", pero considera que "apenas hace mención a la participación estudiantil" a pesar de que se trata de una de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en materia de participación infantil, juvenil y estudiantil.

"Ya en el año 2010, el Comité de Derechos del Niño, en sus Observaciones Finales con motivo del informe periódico a España, expresaba su preocupación por la baja participación de los niños y los adolescentes en las escuelas, y observa que la participación de los estudiantes sigue estando insuficientemente desarrollada y se limita a los Consejos Escolares a partir de la enseñanza secundaria", advierten estas organizaciones en el escrito.

La presidenta de CANAE, Andrea G. Henry, ha lamentado el hecho de que en la ley "no haya plasmado algo tan necesario para el desarrollo de las y los estudiantes como ciudadanos". A su juicio, "es una cuestión que genera consenso dentro de la comunidad educativa" y, por eso, no entiende "por qué no se ha tenido en cuenta".

En la carta solicitan que estos contenidos sean parte de la nueva asignatura de valores cívicos y éticos, y queden plasmadas las formas de participación con las que cuenta el alumnado.