La patronal Escuelas Católicas admite que sus centros "siguen necesitando las cuotas voluntarias de las familias"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal Escuelas Católicas ha admitido que sus centros educativos concertados "siguen necesitando las aportaciones voluntarias de las familias" a pesar de la suspensión de las clases presenciales por el coronavirus, pero subraya que estas aportaciones "son siempre voluntarias" y "contribuyen al sostenimiento de las fundaciones e instituciones mayoritariamente sin ánimo de lucro".

Escuelas Católicas responde así a "la polémica que está surgiendo estos días sobre las aportaciones voluntarias de los padres y sobre el pago de otras cuotas en colegios concertados", y recuerda que estas aportaciones "se acogen a la Ley 49/2002 de Mecenazgo y la Agencia Tributaria", que admite que "pueden ser objeto de desgravación fiscal por parte de los donantes, al no suponer la contraprestación por un servicio concreto".

Esta patronal, con unos 2.000 centros privados sostenidos con fondos públicos en toda España, distingue estas aportaciones de "las actividades o servicios cuya prestación se ha suspendido, como aulas matinales, comedor, transporte o extraescolares, que se costean mediante cuotas reguladas" y que "obviamente no se deben cobrar", asegura.

También precisa que sus centros no están cobrando a las familias con hijos en la etapa de 0 a 3 a años de Educación Infantil porque "el servicio educativo no se está prestando ni es posible realizarlo telemáticamente". Sin embargo, sí se está haciendo en el caso de estudiantes de Bachillerato, al ser una etapa no concertada. "Lo mismo ocurriría con aquellos otros servicios que se siguen prestando telemáticamente, como logopedia y orientación", añade.

Escuelas Católicas afirma que sus centros "se ven tan afectados como todo el país por la crisis sanitaria y económica". Por ello "siguen necesitando las aportaciones voluntarias de las familias que han elegido apoyar su proyecto socioeducativo" ya que, apuntan, "el Estado no cubre la totalidad de los gastos reales de la enseñanza concertada, como admiten todos los estudios oficiales".

En un comunicado, la patronal de centros concertados lamenta que "constantemente se ponga en tela de juicio a la enseñanza concertada" y se atribuya "a todo un sector prácticas individuales aisladas". "Si algún colegio está realizando una mala práctica, se debe controlar, pero no es justo sembrar la sospecha sobre todo el colectivo", critica.