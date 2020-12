La Plataforma Más Plurales presenta en el Senado enmiendas a la LOMLOE para garantizar la libertad de las familias

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, han registrado este viernes en el Senado varias enmiendas a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) que tienen que ver con varios artículos relacionados con la "libertad de las familias".

Según ha explicado la organización, estas enmiendas se han dirigido a los grupos parlamentarios que empezarán en breve a tramitar el texto en la Cámara Alta, tras su paso por el Congreso.

Dice que su objetivo, cono esta iniciativa, es "mejorar el articulado" de la LOMLOE, en concreto los puntos 74, 86, 87, 88, 109, 116, 117 y en las disposiciones adicionales Tercera y Cuarta, entre otros.

Todas ellas, explica la plataforma, afectan de una u otra manera a la libre elección de las familias, tanto en un contexto general, como para los centros de Educación Especial. "Se trata, en definitiva, de respetar esa libertad de los ciudadanos y de impedir que sean las administraciones las que impongan sus exclusivos criterios", explican.

CORRECTA FINANCIACIÓN

A su juicio, en la ley hay "una predisposición especial hacia la escuela pública en detrimento de las escuelas concertadas, que tendrán a partir de ese momento un carácter subsidiario", lo que, a su juicio, "pone en peligro el futuro de miles de trabajadores". "En la actualidad, y sin que existan problemas de ningún tipo, la complementariedad garantiza esta libertad de elección", indican.

Del mismo modo, hay enmiendas que reclaman la correcta financiación de todos los centros sostenidos con fondos públicos, los ordinarios (incluyendo a los centros concertados) y los de Educación Especial. También, destaca la importancia de crear plazas de Educación Infantil de carácter público y de iniciativa social, ya que, dicen, en la Ley solo se habla de crear plazas públicas.

Además, recogen la necesidad de garantizar los recursos personales y económicos para escolarizar a todos los alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, también a los alumnos con necesidades educativas especiales, que "requieren de una precisa atención". "Hasta ahora, esta financiación es absolutamente desequilibrada en perjuicio de los centros concertados", apuntan.

"Estas enmiendas buscan mejorar el contenido de la Ley para hacerla más dinámica, plural y abierta", explica la Plataforma, que asegura que con el articulado actual la LOMLOE es un texto "fuertemente intervencionista, que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema educativo" español.

En este sentido destacan que, si el articulado no cambia en temas como la programación de la educación, los decretos de admisión de alumnos y el papel o la continuidad de la enseñanza concertada, no entienden "el empeño de modificar la ley", de "no aceptar ninguna enmienda en estos temas tras su paso por el Congreso y continuar con el doble discurso de decir que nada cambia" cuando "lo que dice" la norma es "lo contrario de lo que declara la Ministra".