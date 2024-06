Podemos registrará en el Congreso una iniciativa para que los comedores escolares den servicio durante todo el año

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos va a registrar "en las próximas horas" una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que los comedores escolares den servicio durante todo el año.

"Esta es una demanda que nos han hecho llegar importantes asociaciones, colectivos en defensa de la infancia", ha asegurado este martes el portavoz de la formación morada Javier Sánchez Serna en rueda de prensa en la Cámara Baja.

El portavoz de Podemos ha hecho referencia al Informe Educo que señala que el cierre de los comedores en verano "supone un problema para muchas familias y para la alimentación de los menores".

"En España, el precio de una dieta saludable supone seis veces más que el precio de una dieta simplemente suficiente y desde Podemos creemos que es fundamental que las administraciones públicas garanticen una educación saludable a todos los niños durante todas las épocas del año", ha apuntado.

Con esta iniciativa, Podemos quiere introducir en la LOMLOE una nueva disposición adicional para que el Estado, junto con las comunidades autónomas, garantice la universalidad de los servicios de comidas, la gratuidad del servicio y la garantía de que ese servicio se pueda dar durante todo el año.

Sánchez Serna ha reclamado al Gobierno que deje de "agitar el fantasma de la extrema derecha" y se ponga a "hacer política social, que es la mejor vacuna frente a la misma".

"Tenemos un Ministerio de Educación que no está haciendo cumplir los acuerdos sociales más importantes de la LOMLOE. No se ha creado la red de centros infantiles de 0 a 3 que recoge esa ley, no se ha acabado con el cobro de cuotas por parte de la educación concertada y, por tanto, hay que ser exigentes con este Ministerio, pedirle no solamente que se cumpla la ley en aquellas comunidades rebeldes del Partido Popular que no quieren aplicar los aspectos sociales de la LOMLOE, sino además ir más allá y meter nuevos derechos como la garantía de comedores escolares durante todo el año", ha concluido el portavoz de Podemos.