El PP quiere regular una EBAU común porque Educación es "incapaz o no quiere" y Alegría responde: "Es rocambolesco"

La ministra afirma que ya hay un Pacto por la Educación con una ley aprobada por mayoría: "La LOMLOE va a durar mucho tiempo"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se ha ofrecido a regular una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común porque el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes "es incapaz, no quiere, no puede o no sabe", mientras que la ministra Pilar Alegría ha calificado el proyecto de los populares de "rocambolesco".

"Siempre han defendido una prueba única para todo el territorio español y ahora ya no les gusta y dicen solamente para mis once comunidades autónomas. Rocambolesco es, rocambolesca la propuesta es", ha criticado este viernes la ministra en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes en el Congreso de los Diputados.

Alegría considera que la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de implantar una EBAU común en las comunidades autónomas del Partido Popular "muy bien trabajada no estaba y sólida no era". "Bienvenidas sean las propuestas en materia educativa pero un poco más de rigor", ha reclamado.

Para la también portavoz del Gobierno, esta propuesta del PP "surge porque no acaban de encontrar qué decir" frente a los planes de refuerzo en Matemáticas y comprensión lectora o ante el debate para limitar el uso del teléfono móvil en el entorno educativo.

En este punto, ha calificado la medida propuesta por el presidente del PP de "frívola" y ha advertido de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) "ni conocía la propuesta". "Ya que planteas una medida tan complicada sobre educación lo mínimo sería plantearla, hablarla o trabajarla con el Consejo Escolar del Estado y con la CRUE. Pues oye, aprovechó un acto político para plantear esta medida que lo que se dice solidez, carente absolutamente", ha reprochado.

Por el contrario, el diputado del PP Óscar Clavell ha asegurado que aunque en el Gobierno "sean incapaces o no quieran" regular una EBAU común en cuanto a contenidos o sistema de corrección "no significa que sea imposible". "Decían hace unos meses que era imposible, ilegal e inconstitucional aprobar la Ley de Amnistía y hoy se vende como la panacea, la solución a todos los problemas", ha sentenciado.

"Si usted es incapaz, si usted no quiere, si usted no puede, si usted no sabe, están aquí las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular dispuestas a hacer lo que usted no está dispuesto a hacer por el bien de nuestros estudiantes y por el sistema educativo español", ha ofrecido el diputado.

"LA LOMLOE VA A DURAR MUCHO"

En su intervención en la comisión de la Cámara Baja, Alegría también ha avisado a PP y Vox de que la LOMLOE, la ley educativa conocida como Ley Celáa, "va a durar mucho". "Aunque en este momento estuviera gobernando el PP con la ultraderecha, dudo mucho que la primera medida hubiera sido derogar esta ley", ha asegurado.

No obstante, ha reconocido que, con el paso de los años, los retos y los objetivos "también irán modulándose", por lo que "habrá que hacer algún tipo de reforma o de retoque a esta ley", pero ha incidido en que la LOMLOE "es una ley que va a durar mucho tiempo": "Estoy profundamente convencida de lo que les estoy diciendo".

Sobre el Pacto por la Educación que le han reclamado algunos partidos, Alegría ha defendido que ya "hay un pacto por la educación". "Hay una ley aprobada por una mayoría, por una mayoría política y por una mayoría social", ha enfatizado.

"Es verdad que si queremos caer constantemente en un 'pim pam pum' de enfrentarnos a unos con los otros y no reconocer ni lo que es bueno objetivamente, esto va a ser ya muy complicado", ha lamentado la ministra, en referencia a las críticas de los populares a, entre otras medidas, el plan de refuerzo en Matemáticas y comprensión lectora.

Precisamente, ha alegado que "genera un poco de frustración" que el PP diga "siempre no" aunque una medida sea "adecuada". "Siéntense, colaboren con planes que son buenos para la comunidad educativa. Los planes de refuerzo objetivamente son positivos, es financiación y recursos para reforzar a nuestros estudiantes", ha puntualizado.

En cuanto a las acusaciones de adoctrinamiento en los libros de texto, Alegría ha mostrado su confianza en la autonomía que tienen las comunidades autónomas y también en las editoriales y el sector librero de España a la hora de establecer los libros de texto y generar esos contenidos.

La portavoz del Gobierno también se ha referido a la preocupación por el acceso de los menores a la pornografía y a las páginas de adultos. "Estamos ya dando pasos, no puede ser una respuesta unilateral, es una respuesta que que nos llama a todos, desde los medios de comunicación, a los partidos políticos, a los gobiernos, a las autonomías", ha detallado.

En línea con la postura de la ministra, la diputada del PSOE María Luz Martínez Seijo ha señalado que la iniciativa en relación al uso del teléfono móvil en los centros educativos "responde a una demanda social y una demanda educativa", mientras que lo que, a su juicio, no responde a una demanda educativa "es el modelo único de EBAU que está planteando el PP y que responde a una obsesión".

VOX CREE QUE EL PP HARÁ UNA REFORMA DE LA EBAU 'BLANDIBLU'

En este contexto, el diputado de Vox Joaquín Robles ha advertido de que "el PP y sus chapuzas" va ha hacer una EBAU 'blandiblu' y ha exigido a la ministra que, como responsable de Educación, "por lo menos exija que haya el mismo nivel de dificultad" en la prueba de acceso a la universidad.

Desde la formación que lidera Santiago Abascal han reprochado a la ministra que las políticas educativas de su Gobierno han conducido a España "a un hundimiento del nivel de la educación", reflejado, entre otros datos, en el último Informe PISA.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Juan Antonio Valero ha apostado por bajar las ratios. "Cualquier experto al que se le pregunte nos va a decir que mejorar la calidad del sistema educativo, en particular la Formación Profesional, pasa por bajar la ratio de la FP básica, de la Formación Profesional en grado medio o grado superior", ha manifestado.

En su turno, la diputada de Compromis Àgueda Micó ha pedido "continuar trabajando esta legislatura por una educación pública, universal, democrática, abierta, participativa, crítica y de calidad para todos".

ERC CARGA CONTRA "LA IMPOSICIÓN DEL 25% DE CASTELLANO"

Por otro lado, la diputada de ERC Montserrat Bassa ha celebrado que el nuevo marco legal haya "conseguido frenar la ofensiva judicial del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña y ha impedido que la imposición del 25% del castellano se extendiera a las aulas" catalanas. "No queremos que se toque nuestro modelo educativo", ha zanjado.

El diputado de Junts por su parte ha criticado el plan de refuerzo de Matemáticas y comprensión lectora por "invadir y limitar" competencias autonómicas y ha pedido "respeto" a Cataluña.

Igualmente, EH Bildu ha cargado contra la ministra Alegría porque "a veces se olvida de que las competencias en educación son de las comunidades autónomas".

Por último, el diputado de EAJ-PNV Joseba Andoni Agirretxea ha alertado del "gravísimo problema" por la falta de profesores en la Formación Profesional y ha pedido también que se respete el ámbito competencial de las autonomías.