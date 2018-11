Profesores y estudiantes afirman que ya es frecuente aprobar el Bachillerato a alumnos que tienen un suspenso

Publicado 13/11/2018 18:49:45 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de profesores, directores y estudiantes afirman que en la actualidad ya es frecuente aprobar el Bachillerato a alumnos aunque con una asignatura suspensa, siempre que se considere que han cumplido los objetivos de esta etapa educativa, tal y como propone el Ministerio de Educación de Isabel Celaá en su proyecto de reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

"Al final esto es un debate que tiene mucha repercusión pública pero poca trascendencia en la realidad, porque ahora mismo, de 'facto', ya hay muchos estudiantes en esta situación, a los que se les condona una asignatura en la junta de evaluación", asegura el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López, defendiendo que esa opción es mejor que condenar al alumnos a pasar un curso completo cursando una única asignatura, como sucede en estos casos.

"Es contraproducente, y una injusticia hacer repetir con una asignatura, es algo que no beneficia ni al chaval ni a nadie", afirma tajante el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI), Alberto Arriazu, que considera positiva la propuesta del Ministerio porque permite "una decisión colegiada" entre varios profesores sobre el futuro del estudiante.

"Ahora, si un profesor no te quiere aprobar su asignatura, no te la aprueba. He visto casos de un alumnos que suspende una asignatura con un 4, y tiene luego una media de 7 en el resto, y le han hecho repetir cuando esa asignatura ni siquiera tiene nada que ver con lo que quiere estudiar después", asegura Arriazu.

LA DECISIÓN, DE LOS PROFES

Desde CCOO, su responsable de enseñanza, Francisco García, considera que la propuesta puede ser "útil" para la evaluación de los estudiantes. "Me tranquiliza que al final depende de una decisión de un equipo de profesores. No es una medida automática, no es que te vayan a aprobar el Bachillerato con una suspensa, a lo mejor no te la aprueban", añade aludiendo al documento 'Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación' donde el Ministerio ha recogido las medidas que contempla para reformar la LOMCE.

En concreto, en el documento se plantea "incorporar la futura regulación de la posibilidad de obtención del título de Bachillerato por compensación en caso de superar todas las materias salvo una". Algo que ya sucede, recuerda Francisco García de CCOO, en la Universidad. Sin embargo, el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, rechaza esta posibilidad porque lanza, en su opinión, "un mensaje muy negativo al alumnado".

"No se puede rebajar tan alegremente así los niveles de exigencia y esfuerzo. Estamos diciendo que se puede dejar una asignatura tranquilamente que no pasa nada", critica Fernández, cuestionando también las palabras de la ministra Celaá cuando se ha referido a la repetición como algo que afecta al "autoestima" del alumno. "La vida ya de por sí tiene demasiados avatares en los que el alumno va a tener frustraciones", afirma.

Desde el Sindicato de Estudiantes, su secretaria general, Ana García, aplaude la propuesta porque considera que "el castigo de la repetición no es lo más recomendable", mientras desde UGT, su responsable de educación, Maribel Loranca, se muestra prudente. "No estamos en contra y estamos por la labor de flexibilizar el Bachillerato, pero no queremos pronunciarnos sobre una cuestión concreta, y pedimos a la ministra que se siente a negociar cómo se van a articular el conjunto de las propuestas", reclama Loranca.

En un sentido similar, Carles López, el presidente de CANAE, pide que este asunto no debe distraer de lo que considera los temas más importantes de la reforma que prepara el Gobierno. "Están en juego que haya estudiantes que se queden fuera o empeorar la calidad de nuestros sistema educativo", sentencia.