Los profesores podrán hacer estancias en otras CCAA para ver el desempeño de otros docentes en las aulas

Actualizado 19/09/2018 13:21:22 CET

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los profesores españoles podrán desplazarse en grupos de dos a cinco docentes a otros centros educativos anfitriones de otras comunidades autónomas durante periodos de cinco días para aprender del desempeño de compañeros de profesión que son "ejemplo de buenas prácticas", en el marco de un programa de movilidad y cooperación territorial que ha preparado el Gobierno para este curso 2018-2019.

Se trata de un programa de estancias e intercambio de profesorado entre comunidades autónomas que ha anunciado la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, este miércoles 19 de septiembre durante la sesión de control al Gobieno en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas para el reconocimiento social, económico y profesional del profesorado.

La ministra ha explicado que con este nuevo programa pretenden que los docentes españoles "puedan observar el desempeño de otros colegas" en visitas de formación a colegios de otras comunidades o ciudades autónomas. Asimismo, ha anunciado que incentivarán la movilidad entre el profesorado de Formación Profesional para mejorar sus competencias y la calidad de la enseñanza.

Además, en el contexto del programa de cooperación territorial 'Proeducar' que funciona desde hace varios años con fondos del Ministerio de Educación y del Fondo Social Europeo, el Gobierno ha decidido extender las actuaciones de formación del profesorado al periodo lectivo, no limitándose únicamente al periodo vespertino y estival, como ocurría hasta ahora. Esta propuesta la someterán a la consideración de las CCAA.

La ministra ha reconocido que es necesario un proceso de construcción de una nueva política integral sobre el profesorado y se ha comprometido a impulsarla contando con todas las organizaciones, organismos y fuerzas políticas que tengan algo que aportar y teniendo en cuenta algunas propuestas recabadas por sus antecesores.

Celaá se ha referido a algunas medidas esenciales como: promover la calidad de la profesión docente, establecer una fase de inducción "ahora inexistente", desarrollar el conjunto de perfiles docentes y diseñar un sistema de evaluación del ejercicio del profesorado "que no se viva como una amenaza sino como una ayuda para mejorar la propia práctica".

En todo caso, ha precisado que el techo de gasto impide abordar de forma inmediata todas las medidas en su totalidad. Si bien, ha asegurado que van a comenzar "de manera inmediata" un proceso participativo, de reflexión y debate desde una perspectiva "integrada", reuniéndose con los profesores, la comunidad escolar, las facultades de educación, las CCAA y las fuerzas políticas. Lo harán, según ha dicho, "de forma tranquila" aunque "sin dilatarlo más allá de lo razonable".

Además, ha señalado que van a convocar para las dos primeras semanas de octubre la Comisión General de Educación y sus comisiones adscritas, comenzando por la del personal docente y presentarán el plan trabajo sobre desarrollo profesional docente.

Por su parte, la diputada del grupo popular Sandra Moneo se ha congratulado de las actuaciones anunciadas por Celaá durante su intervención, pero ha reprochado a la ministra que la mejora de la carrera docente no tiene que ver con un intercambio de profesores entre las comunidades autónomas, sino con la creación de una ley en la que se incluya una prueba de acceso común, de ámbito nacional, o una reforma de la carrera del profesorado.

"Lo suyo no es la formación, es la uniformización de la prueba nacional. Vamos a llamar a las cosas por su nombre porque son dos debates distintos, no me lo enmascare", ha contestado la ministra.

La responsable de Educación ha señalado, en este sentido, que todas las pruebas de acceso en todas las autonomías son las mismas, con los mismos baremos, tipos de ejercicios y carácter eliminatorio que, según ha indicado, estableció el Ejecutivo del PP. "Ahora quiere criticar a su propio Ministerio porque no ha hecho la prueba como usted quiere", ha apuntado.

También ha enumerado en su discurso que es el Ministerio quien establece el 80% del currículum que deben estudiar los docentes, que su título es estatal y que los cuerpos docentes son de configuración estatal y gestión autonómica, además de existir organismos de coordinación. A su juicio, el principal partido de la oposición se está separando "millas" de la Constitución, de los estatutos y del Estado autonómico.