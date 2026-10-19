Sánchez anuncia 45 millones para impulsar 7 residencias universitarias con 2.000 nuevas plazas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de firma de la ‘Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario’, en la Moncloa, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias.

"Los 45 millones irán destinados a siete proyectos concretos, no es algo abstracto, sino que ya vamos a concretarlo en siete proyectos concretos que se pondrán en marcha en un muy breve espacio de tiempo y que, en una primera fase, crearán cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país", ha señalado este lunes Sánchez, tras firmar en el Palacio de la Moncloa la 'Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario' con los representantes de las universidades.

Sánchez ha destacado la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades desde la universidad "garantizando el acceso a una vivienda para los estudiantes que tengan que desplazarse para poder cursar sus estudios".

En su intervención, ha defendido que la universidad "no es inmune al problema de la vivienda" y ha avisado de que, cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad "deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades".

MORANT, AUSENTE POR LA DANA

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, no ha podido asistir al acto debido a la dana que está afectando a la Comunidad Valenciana.

En este contexto, Sánchez ha trasladado un mensaje de solidaridad y de "total apoyo" a las personas afectadas, así como un mensaje de "alerta y de máxima precaución porque la emergencia continúa".

"La prioridad, como siempre, ha sido y es proteger vidas", ha asegurado el líder del Ejecutivo, quien ha instado a la ciudadanía a seguir "en todo momento" las indicaciones de los servicios de emergencia.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el Estatuto del Estudiantado Universitario. "La inteligencia artificial está transformando nuestras aulas", ha apuntado.

El Estatuto del Estudiantado Universitario, según ha explicado el presidente del Gobierno, reconoce "nuevos derechos, potencia la participación y la representación, promueve la movilidad, incide en el apoyo psicológico, garantiza la conciliación, protege los datos y también la desconexión digital". "Ahonda también en la defensa de la integridad académica", ha dicho.

Para Sánchez, "pocas cosas representan mejor el progreso de España que la historia de la universidad". "Al final, son el mayor ascensor social que tenemos y, con este Estatuto, desde la Administración General del Estado lo que hacemos es contribuir a que las universidades cumplan esta función con un marco de derechos, también de obligaciones, destinado a garantizar la seguridad y las oportunidades de todos y todas".

"Hoy no estamos simplemente actualizando un estatuto, que también hacía falta, estamos reafirmando que la universidad debe ser un espacio de igualdad de oportunidades y también de libertado, porque cuando abrimos las puertas de la universidad, estamos abriendo las puertas del futuro, no sólo para quienes estudian en ella, sino para el conjunto de la sociedad española", ha aseverado.