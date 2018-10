Sánchez anuncia que el PSOE se levantará del Pacto educativo si el Gobierno no se compromete a destinar el 5% del PIB

Actualizado 05/03/2018 14:23:53 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 5 de marzo que su grupo se levantará del Pacto Social y Político por la Educación, que se negocia en la Subcomisión del Congreso de los Diputados, si el Gobierno no se compromete "mañana" a destinar al sistema educativo el 5% del PIB para recuperar la inversión de 2009. Esto supone 1.500 millones anuales hasta 2020.

"Si mañana el Gobierno no pone encima de la esa unos niveles de inversión homologables a la media europea, es decir, el 5% del PIB, el PSOE suspende su participación en el Pacto educativo ni participará en más debates porque no hay nada más que debatir hasta que si garantice la financiación suficiente y se garantice que la educación es un derecho y no una mercancía", ha avisado tras presidir la reunión de la Comisión Permanente de su partido.

Para el líder de los socialistas, "es inaceptable" la propuesta de financiación del sistema educativo anunciada la semana pasada por el PP de 5.000 millones de euros como suelo para la educación no universitaria hasta 2025 "ni revierte los recortes ni recupera los niveles de inversión educativa de 2009".

En este sentido, Sánchez ha insistido en que con la propuesta de los 'populares' sobre el segundo punto --financiación del sistema educativo-- de los 15 acordados para alcanzar el Pacto, "se tardarían veinte años" en volver a la financiación de la educación previa a la crisis.

"La línea roja del PSOE (en el Pacto educativo) era que el Gobierno asumiera los niveles de inversión de la media europea, que se sitúan en el 5,3% del PIB, y según la propuesta enviada (por el Ejecutivo) a Bruselas esta sería del 3,66%", ha advertido Sánchez, que ha calificado la el planteamiento del PP de "falta de respeto".

Por ello, y ante el debate y votación este martes 6 de marzo en la Subcomisión parlamentaria de la iniciativa del PP, el líder de los socialistas ha insistido en que "el PSOE se levantará" de este foro y "suspenderá su participación" en el mismo, "si no se ponen encima de la mesa los recursos necesarios" para la educación pública.