¿Qué sectores tienen mayor empleabilidad para los titulados de FP?

La empleabilidad de la FP presenta grandes diferencias regionales: El paro es 3 veces superior en Murcia que en Euskadi

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tasa de empleo y de paro para los titulados de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior presentan grandes diferencias por familias profesionales entre comunidades autónomas.

Así lo refleja el estudio 'Formación Profesional y Empleabilidad' presentado este jueves por Randstad Research y CEU, que analiza el impacto que los distintos estudios de FP tienen en la empleabilidad y en las condiciones laborales.

La investigación se nutre de información extraída de la 'Encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral' del INE, en su oleada de 2019, que cuenta con un tamaño muestral de 6.000 titulados de FP de Grado Medio y 8.000 titulados en FP de Grado Superior y que construye la trayectoria laboral de los individuos encuestados durante cinco años tras su graduación.

En concreto, revela que la tasa de empleo de los titulados de FP en Grado Superior en Instalación y Mantenimiento es de 89,4% (87,3% en Grado Medio), mientras que en Edificación y Obra Civil es del 73,8% (75,5% en Grado Medio) y en Artes Gráficas del 73,9% (72,5% en Grado Medio).

A nivel general, la tasa de empleo de los titulados de FP Superior es de 4,9 puntos superior a los de Grado Medio (79,5% frente a 74,6%). Por su parte, la tasa de paro de los titulados de FP Superior es 3,4 puntos inferior a los de Grado Medio (12,6% frente a 16%).

La tasa de empleo entre los titulados de Grado Superior supera a la de titulados en Grado Medio en todas las familias profesionales a excepción de Sanidad y Edificación y Obra Civil. En Comercio y Marketing la diferencia alcanza los 20 puntos porcentuales.

El informe detalla que existen amplias diferencias en la tasa de empleo y de paro para los titulados de FP Grado Medio entre comunidades autónomas.

Los datos muestran que, por ejemplo, la tasa de paro de los titulados en Murcia (24,6%) es más de tres veces superior a los titulados en el País Vasco (7,5%). De manera similar, la tasa de empleo entre Murcia (67%) y el País Vasco (85,7%) difiere en 18,7 puntos porcentuales.

En cuanto a la empleabilidad de los titulados en FP Superior, el estudio también apunta que existen amplias diferencias en la tasa de empleo y de paro para los titulados de esta modalidad entre comunidades autónomas.

Así, destaca que si bien el 68,1% de titulados de FP Superior se encuentra empleado en Canarias o el 70,2% en Andalucía, este porcentaje asciende a casi el 90% en Aragón, La Rioja o Cataluña.

Las diferencias en cuanto a la tasa de paro son igualmente amplias. La tasa de paro en Andalucía, la mayor de todas, se sitúa en el 18,5%, mientras que en Cataluña está en el 8,1%.

El estudio concluye que cursar estudios "se ha convertido en un requisito para la participación en el mercado de trabajo para las generaciones más jóvenes", ya que en la última década la economía española no ha creado empleos para trabajadores con un nivel educativo bajo y la tasa de desempleo entre jóvenes con nivel educativo bajo duplica a la de los jóvenes con nivel educativo alto.

Respecto al salario de los titulados en FP, la investigación indica que los titulados de FP de Grado Superior ganan más que los de Grado Medio. Concretamente, el 21% de los jóvenes de Grado Superior ganan más de 1.500 euros netos al mes en sus primeros años de trabajo, porcentaje que desciende al 11% en el caso de aquellos que han estudiado un Grado Medio.

EL NÚMERO DE TITULADOS EN FP, EN CRECIMIENTO

En este punto, subraya que el número de titulados totales en Formación Profesional no ha parado de crecer, desde aproximadamente 150.000 titulados al año en 2005 a cerca de un cuarto de millón en los últimos años, a pesar del declive demográfico tanto en términos absolutos como relativos.

Los titulados de Formación Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, tienen una tasa de actividad y de empleo por encima de la media y una tasa de paro menor en comparación con las personas de su mismo grupo de edad.

El documento avisa de que por muy elevada que sea la calidad de los contenidos de una titulación "no ofrecerá garantías de futuro a sus titulados si estos duplican o triplican en número los que se necesitan en el mercado de trabajo".

Por esta razón, destaca que resulta esencial mejorar los sistemas de orientación al alumnado y conectarlos con los sistemas de identificación y prospección de necesidades en el mercado de trabajo.

LA FP DUAL OBTIENE MEJORES RESULTADOS DE EMPLEABILIDAD

Los datos muestran que la FP Dual obtiene sistemáticamente mejores resultados de participación en el empleo, tanto a nivel de afiliación como de remuneración, medidas a través de las bases de cotización.

No obstante, estas diferencias no son homogéneas entre familias y de hecho se observan importantes oscilaciones en la base de cotización entre familias, ya sea en FP Dual o No Dual.

Por último, el estudio precisa que la combinación de transformaciones, como el cambio tecnológico, demográfico, cultural y medioambiental, están dando lugar a un mercado de trabajo más exigente y competitivo, pero también "con importantes faltas de talento".

Esta velocidad de los cambios supone, según recalca la investigación, una necesidad de formación continua, incluso para los titulados con mejor empleabilidad, con el fin de adaptarse a los constantes cambios del entorno laboral.

"Dicha formación continua ofrece también nuevas oportunidades de inserción laboral a los titulados de titulaciones con menor empleabilidad que puedan acceder a formación complementaria que les permita acceder a puestos de trabajo en sectores en auge", apunta el documento.