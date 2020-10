El SEPIE participa en la I Feria virtual europea de Educación Superior en Filipinas

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo adscrito al Ministerio de Universidades, participa en la I Feria virtual europea de Educación Superior de Filipinas ('European Higher Education Fair'), que se celebra los días 2 y 3 de octubre, en colaboración con la Embajada de España en Filipinas.

Bajo el lema '¡Estudia en Europa: El futuro es nuestro! (Study in Europe: The Future is EUrs!)' se desarrollan actividades a través de una plataforma en la que los visitantes, previa inscripción, pueden asistir a diversas presentaciones de diferentes países comunitarios y universidades.

Según ha detallado el Ministerio de Universidades, tendrán también acceso a información sobre todas las instituciones educativas participantes en el ámbito de la Educación Superior y otras informaciones relevantes para estudiar en Europa.

Respecto a España, ha indicado que cuenta con la mayor representación de universidades con un total de 22 instituciones que ofrecen toda la información educativa a través de diversos estands digitales.

"El objetivo de la participación de SEPIE en esta Feria es la difusión del potencial de España y de su red de instituciones de Educación Superior como un destino preferente y de calidad para estudiantes extracomunitarios. En este mismo sentido, SEPIE también imparte una presentación sobre 'Estudiar en España (Study in Spain!)'", ha manifestado.

En este contexto, el Ministerio ha señalado que la organización de la Feria surge para ofrecer una respuesta a la situación generada por la COVID-19, "causa de cancelación de prácticamente cualquier evento o feria Internacional de tipo presencial de estas características".

Además, ha añadido que "se fomenta el interés por parte de SEPIE en desarrollar actividades de promoción del Sistema Universitario Español, incluyendo la posibilidad de colaboración con gobiernos e instituciones en el exterior para la movilidad de estudiantes dentro de los objetivos prioritarios del organismo".

En relación con Filipinas, ha destacado que "se sitúa como una de las economías emergentes del continente asiático y con una población muy joven". Si bien las cifras de estudiantes filipinos en aulas universitarias españolas es modesta, con un total de 550 estudiantes en los últimos cuatro años académicos, en el 2018-2019 el número se incrementó en un 19 % con respecto al curso previo, convirtiendo a este país en una fuente de indudable interés para las Universidades españolas.