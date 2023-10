¿Y si los nativos digitales no existen?

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista y experta en educación digital María Lázaro ha asegurado que los nativos digitales "no existen" porque, a su juicio, "nacer rodeado de tecnología no significa que la sepas utilizar, del mismo modo que nacer rodeado de libros no significa que aprendas a leer".

"Los nativos digitales yo siempre digo que no nacen, los nativos digitales se hacen, hay que educarles en el uso de la tecnología", ha señalado este lunes la experta durante su intervención en el webinar 'La tecnología como herramienta educativa para una ciudadanía activa y el bien común' organizado por Fad Juventud y fundación Telefónica.

En este contexto, ha propuesto una posible práctica a realizar con los alumnos o con los niños en familia. Así, ha instado a pedir a los escolares que investiguen iniciativas que apliquen tecnologías para el bien común y que, posteriormente, identifiquen el ODS que contribuye a cumplir; busquen información sobre la tecnología que utiliza; reflexionen sobre los beneficios y riesgos de esa tecnología; y que creen un documento de conclusiones utilizando herramientas online.

Para la experta en educación digital, es necesario promover el uso de la tecnología con fines educativos, "impulsando un cambio metodológico que facilite la adquisición de competencias digitales entre alumnos".

Así, ha explicado que, aplicada al bien común, la tecnología "permite abordar desafíos sociales, económicos, medioambientales y mejorar la calidad de vida de las personas".

Por ello, ha destacado que es "esencial" educar a la infancia, adolescencia y juventud "no solo en un uso positivo y responsable de la tecnología, sino también en el desarrollo de tecnología para el bien común". "No se trata solamente de educar a la infancia en un uso positivo y ético de la tecnología, sino inculcarles que ellos puedan ser también desarrolladores, creadores de la tecnología para el bien común", ha precisado.

Según datos del último Informe de la Década Digital de la Comisión Europea, el 64% de la población española tiene competencias digitales básicas (54% de media Unión Europea), mientras que el objetivo de la UE es llegar en 2030 al 80% de media. No obstante, sólo el 4,3% de los profesionales empleados en España son especialistas TIC (4,6% de media UE) y el objetivo de la UE es llegar en 2023 al 10% de media.

"El alumnado encuentra problemas para, una vez que han localizado una información, poderla clasificar, poderla guardar, entender cómo funcionan, poder discriminar también y poder hacer adecuadamente incluso una búsqueda en un buscador, diferenciando parámetros y filtrando y esa información", ha indicado Lázaro.

EJEMPLOS DE TECNOLOGÍA PARA EL BIEN COMÚN

Durante su intervención, la experta en educación digital ha puesto varios ejemplos de tecnología para el bien común, como es el caso de Too Good To Go, que permite a restaurantes o supermercados con excedentes de alimentos ofrecerlos a un precio muy reducido; Google FoodHub, que a través de la IA indica qué riesgo hay de que la cuenca de un río pueda sufrir un desbordamiento; Umgrauemeio, para la prevención de incendios forestales; o Technosylva, para prevenir posibles entornos de incendios y mitigarlos prediciendo hacia dónde pueden ir y su posible evolución.

También ha mencionado a AlphaMissense de Deepmind, que ha desarrollado una catálogo a través de IA de posibles mutaciones genéticas de enfermedades; Idoven, que utiliza la IA para prevención y detección de enfermedades cardiacas; o Visualfy, que desarrolla una tecnología para que las señales acústicas se conviertan en texto, pensado para personas con problemas auditivos.

Por su parte, el responsable global de Programa de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica, Carlos Palacios, ha defendido el uso "seguro, responsable, saludable y ético" de la tecnología.

"Somos conscientes de que el área digital trae grandísimas oportunidades, cambia la forma de relacionarnos, cambia la forma de comunicarnos, cambia la forma en la que haremos, trabajaremos y trabajamos, la forma en la que interactuamos socialmente, pero hacer uso de ella de una manera responsable, segura, ética y fundamentalmente saludable, creo que es responsabilidad de toda la comunidad", ha apostillado Palacios.

Por último, la directora de Innovación y Estrategia de Fad Juventud, Eulalia Alemany, ha apostado por poner la tecnología a favor de la sociedad. "Tenemos el propósito de apoyar a todos los jóvenes, adolescentes, la niñez, en todos los ámbitos de su desarrollo. Por supuesto, la tecnología ahora mismo es una transversal y nos atañe a temas de salud, de estudios, de trabajo y hay que estar muy al día con todas estas temáticas", ha subrayado.