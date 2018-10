Tiana dice que Educación no dudará en "adoptar las políticas" que estime necesarias con el "máximo grado de aceptación"

Publicado 20/06/2018 14:12:31 CET

El nuevo secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, ha afirmado que el Ministerio no dudará en adoptar las políticas que estime "necesarias", pero ha aclarado que las respuestas "deben tener el máximo grado de aceptación posible". "La imposición, y lo hemos visto en el caso de la LOMCE no es un instrumento ni útil ni aceptable", ha afirmado.

Así lo ha puesto de manifiesto en el acto de toma de posesión del cargo que ha prometido, y que ha estado presidido por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. También ha prometido el cargo este miércoles 20 de junio el nuevo subsecretario, Fernando Gurrea.

Consciente de que "queda mucho por hacer" y frente a "algunas voces catastrofistas", Tiana ha asegurado que no cree que España tenga un mal sistema educativo, pero considera que "necesario" continuar progresando. "Tenemos conocimientos colectivos para saber por donde tenemos que avanzar", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en primer lugar el "generar confianza" en la comunidad educativa. Así, ha apuntado que el Ministerio debe "marcar estrategias, impulsarlas, apoyarlas y seguir su progreso" para lo que hay que "reorientar algunas políticas que se venían aplicando". "Los miembros de la comunidad educativa lo esperan y debemos darles respuesta", ha aspotillado.

Durante su discurso, en la toma de posesión celebrada en la sede del Ministerio de Educación en Madrid, Tiana ha asegurado que es para él una "satisfacción" volver a este departamento del que salió unos diez años y ha agradecido a la ministra que le haya otorgado su "confianza" para ocupar el cargo.

"Regreso con gusto y con buen ánimo a esta casa. Siempre me he considerado un servidor público y siempre he trabajado en el sector de la educación", ha manifestado, para detallar que comenzó su trayectoria en el año 1974 como profesor. "De otras cosas no sé si sé. De educación creo que algo", ha apostillado.

Tiana ha explicado que aceptar el cargo ha sido "una decisión difícil" por su compromiso con la UNED de la ha sido rector durante los últimos cinco años. En este sentido, el nuevo secretario de Estado ha denunciado que la institución educativa que ha dirigido "no está bien tratada".

"Menos del 40% de su financiación proviene de fondos públicos", ha detallado el secretario de Estado, para añadir que lo que reciben los alumnos "no llega a 600 euros por año, es la décima parte de lo que reciben algunas otras universidades".

Por su parte, la ministra Isabel Celaá ha indicado que Tiana y Gurrea son "dos profesionales, dos expertos en la cosa pública, dos creadores de lo que todavía no existe". Así, les ha agradecido que hayan aceptado el encargo.

Por último, la ministra de Educación ha puesto de relieve la importancia de la educación como "eje de todo cambio" y ha añadido que su Departamento se enfrenta a muchos retos, entre ellos, la "necesidad de llegar a un acuerdo, a un Pacto de Estado por la Educación", así como la "obligación" de cuidar con "esmero" de cada uno de los alumnos.