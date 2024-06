UNED y Convives con Espasticidad celebran una jornada para promover la inclusión laboral de graduados con discapacidad

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la asociación Convives con Espasticidad han organizado las jornadas 'Del Campus al Contrato: Claves para la Inclusión Laboral de Graduados con Discapacidad', celebradas en formato híbrido con la colaboración de Fundación La Caixa.

En las jornadas se ha puesto de manifiesto que, según el ‘VI Estudio sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español’ de la Fundación Universia, el 60% de los estudiantes con discapacidad cree que tendrá más dificultades que sus compañeros para encontrar trabajo y un 18% de los encuestados afirma haberse sentido discriminado en alguna ocasión a lo largo de sus estudios universitarios.

Estas cifras no mejoran en la empleabilidad, ya que la media de paro en personas con discapacidad está 40 puntos por encima de la población nacional y cerca del 75% están en situación de desempleo, según el INE.

Por ello, en la inauguración de la jornada, la vicerrectora de estudiantes e inclusión de la UNED, Ana Lisbona, ha recalcado que la jornada tenía dos objetivos. "La UNED como universidad tiene una labor social de mejorar la empleabilidad de sus estudiantes con y sin discapacidad, pero también tiene que cambiar la realidad, para que, la inclusión de personas con discapacidad cada vez sea más notoria", ha señalado.

Por su parte, la presidenta de Convives con Espasticidad, Claudia Tecgle, ha destacado la importancia de poner el foco en las familias, "ya que son muchos los obstáculos que deben sortear para llegar a la universidad". "Deben conocer sus derechos y fomentar la educación y autoestima en sus hijos", ha puntualizado.

En el primer panel titulado 'Desafíos y oportunidades en la transición al mundo laboral', Pilar Gomiz, directora de UNIDIS, ha detallado en qué consiste este servicio, cómo ayuda a los universitarios con discapacidad y que la importancia de la colaboración es la inclusión.

El segundo panel, 'Taller interactivo, herramientas y estrategias para la empleabilidad', ha contado con la participación de Miguel Bernabé, director del COIE de la UNED, quien ha dado pautas eminentemente prácticas para afrontar una entrevista de trabajo, dividiendo el proceso en tres partes: la preparación previa a la entrevista, la entrevista en sí misma y la espera posterior.

En el último panel, 'Historias de éxito y lecciones aprendidas', Vicente Pineda, alumni de la 6ª Edición de Campus Inclusivos y activista en varias entidades tanto nacionales como europeas, ha relatado su larga trayectoria profesional a pesar de su juventud y cómo para él su mayor impedimento para acceder al empleo no fue su condición, sino no atreverse a decirlo ante la posible discriminación y ha invitado al resto de personas con discapacidad "a no creerse menos que nadie". "Somos muy atractivos para las empresas por nuestro talento y por los beneficios fiscales", ha asegurado.

Por último, Ana Gil, madre de un joven de 18 años con parálisis cerebral, ha definido el evento como "un soplo de esperanza, de conocimiento y de recordatorio sobre la necesidad del cumplimiento de la legislación de creer en uno mismo". "Un recurso formativo de gran valor para darse cuenta de que las personas con discapacidad somos grandes activos y debemos concienciar a las empresas de ello", ha indicado.