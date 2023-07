La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Joseph Ratzinger otorgan a 5 profesores los Premios Razón Abierta

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV), a través de su Instituto Razón Abierta, en colaboración con la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger/ Benedicto XVI han anunciado los ganadores de la VI edición de los Premios Razón Abierta.

Estos galardones buscan reconocer y premiar la excelencia en la investigación y la docencia, en aras de fomentar la integración entre disciplinas y destacar la importancia de la "razón abierta" promovida por Benedicto XVI.

Los Premios Razón Abierta reconocen con 100.000 euros (divididos en cuatro premios de 25.000 euros) a aquellos investigadores y profesores universitarios que dialogan desde su ciencia con la filosofía y/o teología.

"Este premio tiene como objetivo promover el dialogo entre disciplinas y en particular con aquellas que pueden dar respuesta a las preguntas antropológica, epistemológica, ética y de sentido, ahí en donde la ciencia no puede responder por sí misma. Se trata también de generar un espacio para favorecer la investigación y la docencia y el intercambio de proyectos de los profesores e investigadores cuyas contribuciones han marcado la diferencia en sus respectivas áreas de estudio", ha explicado el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada.

La razón abierta, siguiendo a Benedicto XVI, se refiere aquella que busca conocer con verdad lo que le rodea, abarcando todos los aspectos de la realidad desde una síntesis armoniosa de saberes que integre la teología y la filosofía. Por eso, un profesor de razón abierta, cuando enseña e investiga, además de ser experto en su campo de conocimiento, también tiene en cuenta cuatro preguntas fundamentales: antropológica, epistemológica, ética y de sentido.

En la Universidad Francisco de Vitoria, en cada asignatura que se imparte en los diferentes grados, no solo se comparten conocimientos específicos, sino también una visión del hombre, de la educación y de las capacidades de la razón humana.

El Instituto Razón Abierta, reconocido promotor del diálogo entre la Ciencia, la Filosofía y la Teología, ha recibido trabajos de 15 países, 63 instituciones y/o universidades con postulaciones en 4 idiomas.

El jurado ha valorado "la calidad académica, la originalidad y especialmente la contribución al diálogo interdisciplinario entre las diversas áreas de conocimiento con las humanidades", ha explicado María Lacalle, directora del instituto.

En la categoría de Investigación, han sido premiados Anna Rowlands, profesora de la Universidad de Durham, por su trabajo 'Towards a politics of communion catholic social teaching in dark times'; y el Dr. Simon Maria Kopf (Oxon), por su trabajo 'Reframing Providence: New Perspectives from Aquinas on the Divine Action Debate'.

En la categoría de docencia, han sido premiados Juan Serrano Vicente, profesor e investigador en la Universidad Francisco de Vitoria; Carola Díaz de Lope-Díaz Molins, directora ejecutiva de Becas Europa Santander-UFV y la Escuela de Liderazgo Universitario en la Universidad Francisco de Vitoria, por su proyecto 'Escuela de Liderazgo Universitario'; Giuseppe-Tanzella Nitti, profesor de Teología Fundamental en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y Académico Adjunto en el Observatorio Vaticano; y Stefano Oliva, por su proyecto 'DISF Educational platform'.

Por último, recibe una Mención honorífica Elizabeth Newman, profesora de Teología en la Casa de Estudios Bautistas de Union Presbyterian Seminary y en Duke Divinity School, por su trabajo 'Divine Abundance'.

La fecha y lugar de la ceremonia de entrega de los Premios Razón Abierta, que en años anteriores se ha celebrado en Roma y en Madrid, se celebrará el próximo mes de octubre de 2023 en sede por definir.