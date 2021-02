Universidades destinará 142,85 millones de euros para digitalizar el sistema universitario español

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha presentado este jueves un plan de digitalización para el sistema universitario español, que contará con un presupuesto de 142,85 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

La implementación de este plan, del que se beneficiarán las 50 universidades públicas que hay en el país, se llevará a cabo a lo largo de los años 2021, 2022 y 2023, siempre en colaboración directa con las universidades, las cuales serán el sujeto principal en este proceso.

Los fondos se destinarán teniendo en cuenta dos criterios: la universalidad, ya que el presupuesto va a ir destinado a todas las universidades públicas; y la proporcionalidad, destinando los fondos en función de la dimensión por número de estudiantes y personal docente e investigador a tiempo completo.

Acompañado del subdirector general de Actividad Universitaria Investigadora, Manuel González Bedia, y el subsecretario de Universidades, Luis Cerdán, el ministro ha explicado en rueda de prensa que los objetivos del programa son: disponer de recursos técnicos, materiales y humanos adecuados que permitan modernizar el sistema universitario español, mejorando significativamente la relación entre el mundo digital y el ámbito académico; y estimular la innovación y transformación digital desde la universidad.

Asimismo, este plan busca desarrollar proyectos estratégicos en el ámbito de la innovación educativa, poniendo en marcha un conjunto seleccionado de proyectos de carácter estratégico --en el ámbito de la formación digital-- que funcionen como prototipos, y que operen en niveles interuniversitarios.

El plan, denominado 'Unidigital', cuenta con cuatro modalidades estratégicas: proyectos de infraestructuras y servicios TIC; proyectos de desarrollo de software; medidas de apoyo, ayudas e incentivos a la digitalización y la docencia; y medidas estratégicas y de coordinación.

Entre algunos de los principales proyectos del mismo se encuentran: el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento, seguridad y grabación de cursos, entornos de aprendizaje digital y repositorios de código abierto, desarrollo de fibra óptica de 100 GB para los campus, servicios centralizados informáticos, espacios de interacción y aprendizaje interuniversitario, fortalecimiento del software libre en las universidades, proyectos de formación y medidas de reducción de la brecha digital.

Con todo este paquete, el Ministerio de Universidades quiere empezar la consolidación de, en primer lugar, un refuerzo necesario en lo que tiene que ver con las capacidades de las universidades en este periodo de pandemia que vive la sociedad y, en segundo lugar, una apuesta firme por la modernización, la calidad y el futuro de nuestro sistema universitario.

UN 20% DE LAS AULAS, SIN CONEXIÓN A INTERNET

"La enseñanza online es la enseñanza online, la digitalización es algo mucho más amplio", ha reivindicado el ministro, que no obstante ha insistido en que la apuesta del Ministerio sigue siendo la enseñanza presencial, eso sí, adaptada a las circunstancias del momento, como ha ocurrido con la COVID-19, ya que "la enseñanza presencial ha sido probada durante siglos", pero la de ahora "no puede ser la misma", sino que ha de ser potenciada con soportes digitales.

Según datos aportados por el propio ministro correspondientes al curso 2017-2018, la proporción de personal docente e investigador (PDI) que no utiliza todavía plataformas digitales es del 10%, y un 20% de las aulas no cuenta todavía con conexión a Internet y proyector multimedia. Además, en un 22% de las universidades no hay en marcha ningún proceso de digitalización de la institución y sólo el 40% de las universidades han tenido la posibilidad de establecer un plan estratégico de informática.

Pese al "notable esfuerzo" que han realizado las universidades en los últimos años, Castells ha lamentado la "proverbial escasez de recursos" que han tenido, recordando que en la última década, la financiación de las universidades públicas se ha reducido en un 21%, lo que ha provocado que las universidades sólo hayan podido invertir en TIC el 3,48% del presupuesto, lo que se traduce en 226 euros por alumno, un dato que apenas ha progresado desde 2007, y teniendo en cuenta que la OCDE recomienda invertir un 5%.

¿CRÍTICA A LA UNIVERSIDAD EUROPEA?

El ministro ha defendido que la digitalización de las universidades requiere un aumento del profesorado y, a su vez, un profesorado más cualificado.

"La digitalización, por algunas tentaciones que puedan tener algunas universidades privadas, no quiere decir que se pueda reducir el empleo de profesores, una digitalización avanzada e interactiva requiere más profesorado, no menos, y más profesorado cualificado", ha señalado.

Precisamente, la Universidad Europea ha pactado esta semana con los sindicatos un ERE de 150 despidos y 75 bajas voluntarias, aludiendo a una reestructuración debida al proceso de digitalización de la enseñanza.

"Quien piense que por digitalizar va a tener más calidad de enseñanza, o es ignorante o simplemente es un falsario, porque realmente es al revés, hay que recualificar al profesorado, emplear más profesores; es un salto de calidad en la universidad", ha defendido el ministro.