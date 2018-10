Bayer niega los vínculos del herbicida glifosato con la pérdida de abejas que sostiene la Universidad de Texas

Publicado 02/10/2018 14:33:13 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bayer niega los vínculos del herbicida glifosato con la disminución de las abejas que defiende un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences al tiempo que sostiene que esta relación es errónea y que el compuesto es seguro.

La multinacional ha analizado el artículo de la Universidad de Texas (Austin, Estados Unidos) que concluía que el glifosato, un ingrediente activo en el herbicida Roundup podría estar contribuyendo al declive de las abejas melíferas y de las nativas en todo el mundo al alterar este componente el microbioma intestinal de la abeja, es decir las bacterias que viven en su tracto digestivo, incluidas las que lo protegen de las bacterias dañinas. Así, el estudio concluía que el compuesto estaría comprometiendo su capacidad para combatir las infecciones.

Fuentes de Bayer han afirmado a Europa Press que el artículo vincula de forma errónea al glifosato con los problemas microbianos de las abejas y advierte de que el artículo no establece una relación entre las dosis de glifosato aplicadas y los supuestos efectos.

Al respecto, la posición de la multinacional subraya que "ningún" estudio realizado a gran escala ha encontrado "ningún vínculo" entre el glifosato y la disminución de la población de abejas melíferas.

En este contexto, explica que el equipo de investigación del citado artículo no analizó estos nuevos hallazgos a la luz de su trabajo anterior, que reseñó que los antibióticos que los apicultores usan en sus colmenas eran la causa de las alteraciones en las comunidades de microbios intestinales de las abejas melíferas.

Además, destaca que los autores afirman en el artículo que la "abundancia bacteriana total promedio era ligeramente menor en las abejas tratadas con glifosato, pero no estadísticamente significativo" y que el artículo se basó en un pequeño número de abejas, al contrario que los estudios regulatorios y otros publicados que incluyen colmenas completas, de modo que se proporciona una evaluación "más completa" de los posibles efectos en las colonias.

La multinacional recuerda que los estudios regulatorios deben seguir estrictas directrices internacionales desarrolladas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que incluyen parámetros que son relevantes para proteger a las abejas melíferas.

En definitiva, Bayer asegura que las "afirmaciones de que el glifosato tiene un impacto negativo en las abejas melíferas simplemente no son ciertas" y que más de 40 años de evidencia científica sólida e independiente "demuestran que no representa un riesgo inaceptable" para los seres humanos, los animales y el medio ambiente en general.

En este contexto, la empresa muestra su confianza en las autoridades reguladoras que consideran "cuidadosamente" estas cuestiones a la hora de aprobar el uso de nuevos fitosanitarios.

Finalmente, apoya sus tesis en que un estudio de Thompson et al. no encontró efectos adversos sobre la supervivencia de las abejas adultas ni sobre la supervivencia o el desarrollo de las crías de abeja en colonias tratadas con glifosato en niveles que excedían las exposiciones ambientales reales. Los resultados de ese informe fueron confirmados después por un estudio de crías de abeja que se realizó para cumplir con los requisitos actuales de control de la UE para renovar la autorización del glifosato.