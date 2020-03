Coalició Compromís pide al Gobierno medidas urgentes e inspección de los animales cautivos en zoológicos

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador de Compromís Carles Mulet, miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, ha preguntado por escrito al Gobierno sobre las condiciones en las que se encuentran los animales cautivos, por ejemplo en zoológicos, durante el estado de alarma declarado en España a consecuencia de la expansión del coronavirus.

Así, el senador pide medidas urgentes para garantizar su bienestar y solicita al Ejecutivo que realice inspecciones a los animales para verificar su estado en centros de rescate, centros privados, protectoras y que estos no olviden de seguir cuidando a todos los que se encuentran cautivos y a los que tengan primates y grandes simios.

Además, expone el planteamiento de la organización Proyecto Gran Simio cuyo portavoz, Pedro Pozas, insiste en que los zoológicos deben seguir funcionando como si estuvieran abiertos para cubrir todas las necesidades de los animales, para que puedan salir a zonas exteriores y reclama que sus trabajadores cuenten con medidas de protección.

En la actualidad Proyecto Gran Simio denuncia que se ignora si se está permitiendo a los trabajadores de centros de animales seguir con sus quehaceres y por ello exige medidas urgentes.

En concreto, exige medidas de protección adecuadas para no contagiar a los animales, especialmente, a los grandes simios u otros primates que, por genética cercana con a los humanos, "existe un riesgo de transmisión mutua de enfermedades, incluida el coronavirus".

El senador Mulet insta al Gobierno a abrir un departamento en el que se reúnan expertos para prevenir futuras pandemias al advertir que la destrucción de los ecosistemas provoca que los virus latentes rompan su estado de letargo y muten, por lo que saltan a la especie más numerosa.

El doctor en Biología del CSIC, Fernando Valladares, ha advertido en este contexto que más del 70% de las infecciones emergentes de los últimos cuarenta años han sido zoonosis, enfermedades infecciosas como el COVID-19 que transmiten los animales al ser humano. Se trata, en concreto, de enfermedades que han producido miles de muertos como el Virus del Nilo, la Gripe Aviar, el virus Ébola, el SARS, entre otros.

También asegura que la fusión de un glaciar chino ha liberado 33 especies de virus, 28 de las cuales son completamente desconocidas por la especie humana y que el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas y la extinción de las especies, son caldo de cultivo para que se repita un nuevo coronavirus destructivo.

"Los seres vivos que han sido utilizados para el divertimento de la sociedad, ahora no pueden ser abandonados porque tengamos una pandemia y no podamos salir de nuestras casas. Ellos tienen el mismo derecho de ser protegidos y no abandonados", concluye Pedro Pozas.